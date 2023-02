Crise à la FFF: et pendant ce temps-là, Noël Le Graët...

Si le patron de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët, mis en retrait et visé par une enquête pour harcèlement sexuel et moral, n’entend pas démissionner, son entourage cherche à lui faire entendre raison.

Depuis le mercredi 11 janvier, Noël Le Graët est mis en retrait de la présidence de la FFF, une décision prise en concertation avec le comité exécutif de la fédération. Au lendemain de ce comex, le patron de la FFF a débarqué aux Antilles avec sa femme pour rejoindre sa maison de vacances de l’Anse à l’Âne en Martinique. Quatre jours plus tard, le parquet de Paris annonçait l’ouverture d’une enquête préliminaire pour "harcèlement moral et sexuel" à son encontre.

Par l’intermédiaire de son avocate, Noël Le Graët réagit et dément toutes les accusations en transmettant un communiqué à l’AFP. Difficile de profiter de la plage et des cocotiers dans ce lourd climat médiatique. Noël Le Graët effectue son retour en métropole le dimanche 22 janvier alors que ses avocats planchent déjà sur sa stratégie de défense. Les déclarations publiques de la ministre Amélie Oudéa-Castera passent très mal.

Installé à Paris, Noël Le Graët se montre encore de temps en temps au siège de la FFF, au 87 boulevard Grenelle. Rien ne l’en empêche. Son bureau est toujours à sa disposition. Même si Philippe Diallo a récupéré tous les dossiers des affaires courantes de la fédération, le dirigeant breton continue de les suivre de loin. "Il veut s’assurer que la boutique tourne toujours malgré sa mise en retrait", confie une source interne.

Poussé à la démission

Ceux qui l’ont eu au téléphone décrivent un homme "plus posé" mais "malheureux", bien conscient que "c’est la fin". Ses proches, notamment sa femme et ses deux filles, très touchées par la situation du patriarche de 81 ans, tentent de le convaincre de démissionner et se montrent inquiètes pour lui.

Pour le moment Noël Le Graët ne veut pas entendre parler de démission. Avec ses avocats, qui ne souhaitent pas s’exprimer, il peaufine la rédaction de ses observations après avoir reçu le rapport de la mission d’audit. Il a jusqu’au 13 février pour transmettre ces éléments contradictoires. Le prochain comité exécutif est programmé le 9 février.

Nul ne sait si la mission d’inspection aura reçu les observations des trois parties (Le Graët, Hardouin, FFF) à cette date-là mais des membres du comex souhaiteraient profiter de ce rendez-vous pour l’amener à démissionner, le convaincre, lui faire comprendre que la page doit se tourner. Un comex spécial se réunira de toute façon une fois le rapport d’audit définitif transmis à la FFF pour statuer définitivement sur la situation de Noël Le Graët.