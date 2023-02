Crise à la FFF: "Le Graët veut faire passer l’intérêt de la FFF avant le sien", estime Aulas avant le Comex

Interrogé lundi par L’Equipe, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, pense que Noël Le Graët, poussé à la démission de la présidence de la FFF, prendra une décision qui protègera l’instance mardi, lors du comité exécutif. Et pourrait donc démissionner.

Clap de fin pour Noël Le Graët ? Le dirigeant breton de 81 ans vit peut-être ses dernières en tant que président de la FFF. Accablé par une mission d'audit, accusé de harcèlement et poussé de toutes parts à la démission, il réunit mardi à 10h son comité exécutif, qui s'attend à le voir enfin passer la main.

Proche de lui, Jean-Michel Aulas estime lundi à L'Equipe qu’il est prêt à protéger l’instance qu’il dirige depuis 12 ans. S’il n’affirme pas que Noël Le Graët va poser sa démission mardi, le président des Gones laisse clairement entendre qu'il devrait le faire.

"Il a pris conscience que la Fédération pouvait être très pénalisée"

"Je pense qu’il aurait intérêt à prendre du recul pour assurer sa défense et pouvoir expliquer, dans ce qui lui a été reproché, ce qui est acceptable et ce qui, de son point de vue, ne l’est pas, avance le président de l’Olympique Lyonnais. (…) C’est quelqu’un de bien qui a pris conscience que la Fédération pouvait, au gré de ce qui se passe actuellement, être très pénalisée. Donc, je pense qu’il ne va pas rajouter à son problème personnel un problème à la Fédération, qui pour lui passe avant tout." Et Aulas de conclure : "Noël veut faire passer l’intérêt de la FFF avant le sien."