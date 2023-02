EN DIRECT - Crise à la FFF: entretien préalable à un licenciement pour Hardouin ce mardi

Alors que le conseil national de l'éthique demande la démission "au plus vite" de Noel Le Graët "au vu de la synthèse du rapport d'audit", Amélie Oudéa-Castéra a demandé au président de la FFF de "prendre les bonnes décisions": "C'est leur stratégie de défense. On a livré notre travail en temps et en heure avec les bonnes méthodes. En toute indépendance, l'inspection générale a rendu ses conclusions dans le respect de l'ensemble des parties. Maintenant, c'est aux instances du football français de se saisir de la situation. C'est à Noël Le Graët de prendre aussi les bonnes décisions. Il y a une réunion du comité exécutif programmée le 28 février. J'ai confiance, les instances sauront prendre leurs responsabilités, qu'une issue soit rapidement trouvée à cette crise pour se tourner vers l'avenir."