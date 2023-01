Emmanuel Petit à Noël Le Graët: "Proposez votre démission et partez prendre une bonne retraite"

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Emmanuel Petit juge insuffisante la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la FFF. L'ancien international estime que le comité exécutif a manqué de courage.

La mise en retrait ne suffit pas à Emmanuel Petit. Le champion du monde 1998, présent mercredi soir dans Rothen s'enflamme sur RMC, réclame la démission de Noël Le Graët de son poste de président de la Fédération française de football: "J'entends ce que dit la ministre des Sports, que c'est une étape nécessaire. Mais pour moi, c'est de l'enfumage. Encore une fois".

"J'ai honte de faire partie de cette famille [du football français]. Donc M. Noël Le Graët, ayez un peu de classe, au moins une fois dans votre vie. Proposez votre démission et partez prendre une bonne retraite en Bretagne. Laissez-nous tranquille, maintenant", fustige l'ancien international tricolore, par ailleurs choqué que le comité exécutif de la FFF n'ait obtenu qu'une mise en retrait de Noël Le Graët.

"Cette histoire ne glorifie pas du tout les personnes en charge de ce dossier, à commencer par le Comex, dénonce-t-il. Il n'y a aucune dignité de la part de tous ces gens qui gèrent le football français dans l'entre-soi, dans cette baronnerie. Beaucoup de gens devraient se regarder dans la glace, profondément, pour essayer de trouver un peu de dignité et de courage, surtout. Quand on sort de 2h45 de réunion et qu'on décide d'une mise à pied..."

"Le Graët, ça fait des lustres que je ne le crois pas, que je suis opposé à lui pour toutes ces raisons, poursuit Emmanuel Petit. Il faut que, au Comex, les gens se posent les bonnes questions et trouvent les bonnes réponses. Ces personnes perdent toute légitimité. Elles représentent de millions de licenciés. J'ai une grosse pensée pour le football amateur, représenté par ces gens", ajoute Emmanuel Petit qui considère que les membres du comité exécutif sont "défaillants".

Également dans Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen s'est lui aussi inquiété de la décision de mise en retrait: "C'est bien qu'il ne soit plus là dans un premier temps, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas définitif. (...) Je ne comprends pas pourquoi c'est juste une mise en retrait. Est-ce que vous voyez Le Graët reprendre son poste mi-février et faire comme si de rien n'était ? Cela a trop duré à mon sens. Des choses racontées sont accablantes. (...) Je ne le crois plus. Après avoir entendu Sonia Souid parler, il ne mérite plus d'attendre un audit ou quoi que ce soit. Il faut passer à autre chose. Le Comex a du mal à passer à autre chose, c'est ce que je leur reproche".