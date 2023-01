EN DIRECT - Affaire Le Graët: "Ça va mal se terminer", grosse inquiétude à la FFF avant le Comex

Les dérapages de Noël Le Graët à l’antenne de RMC pourraient-ils coûter son poste au président de la Fédération française de football ? Il semble en tout cas de plus en plus délicat pour lui de se maintenir coûte que coûte. Suivez toutes les infos et les réactions dans le direct de RMC Sport.

Philippe Lafrique est arrivé Membre du Comex, il est président du district de la Creuse et en charge notamment du Futsal.



Hardouin/Le Graët, la guerre La tension est forte dans les couloirs de la FFF, selon des employés. Beaucoup sont en télétravail mais ça parle dans les boucles de discussions Whatsapp. Ils cherchent tous à savoir ce qu'il va se passer aujourd'hui. Florence Hardouin monopolise aussi les discussions et son avenir est très commenté en interne. Mardi, comme rapporté par RMC, elle a fortement critiqué et commenté le comportement de Le Graët lors d'un comité directeur de la FFF avec les cadres de l'instance. "Elle est en mission", confie un cadre de la Fédération. Elle qui est très proche de Philippe Diallo, vice-président de la FFF, rêve de le voir prendre la tête de la Fédération dans les prochains jours. Et même lors de l'entretien pour l'audit mardi, devant les inspecteurs, Florence Hardouin a détruit Noël Le Graët. "Il n'y aura aucun sentiment, ça va mal se terminer", explique un employé. N.Pelletier



Daniel Riolo: "Noël Le Graët n'a aucune intention de démissionner"



Noël Le Graët joue son avenir devant le Comex de la FFF L'atmosphère s'annonce assez tendue ce mercredi matin au siège de la Fédération française de football. Les membres du Comité exécutif exigent des explications de la part du président. “On a besoin de se parler", a glissé l'un d'eux à RMC. Au menu des discussions: la prolongation de 4 ans de Didier Deschamps à la tête des Bleus, laquelle n'a pas été débattue au sein du Comex, mis devant le fait accompli. Une méthode qui a froissé plusieurs membres. Il sera également question de la gouvernance: la guerre ouverte entre Le Graët et sa directrice générale, Florence Hardouin, semble devenue intenable. Le Comex attend aussi des explications sur la dernière prise de parole de Le Graët sur RMC concernant Zinedine Zidane, ainsi que le témoignage de l'agent Sonia Souid. Celle-ci a dévoilé les avances très claires du président à son encontre, SMS et messages vocaux à l’appui. Reste à savoir comment Le Graët compte se défendre. Peut-il rester en poste ? Va-t-il démissionner ? Une gouvernance provisoire peut-elle être mise en place ? Les premières réponses à ces questions sont attendues à la mi-journée. Loïc Briley



Le nouveau contrat de Deschamps divise la FFF Selon les informations du quotidien L’Equipe, le comité exécutif de la Fédération française de football qui se réunit ce mercredi matin pourrait étudier le renouvellement jusqu’en 2026 du contrat de Deschamps. Les membres du Comex vivent assez mal le fait de ne pas avoir été associés aux discussions sur la durée de cette reconduction. Il n’est pas question pour autant de remettre en cause le contrat et encore moins de le casser, seulement de l’amender, d’y apporter des ajustements, précise le quotidien L’Equipe. L’une des possibilités envisagées est de revenir à un contrat de deux ans, ce qui était la volonté initiale de Noël Le Graët. Une autre piste étudiée pourrait consister à prévoir un accord tacite de liberté réciproque si le nouveau président de la FFF, élu en 2024, veut changer d’entraîneur, ou si Didier Deschamps souhaite retrouver sa liberté.



Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live sur la crise à la FFF Ce mercredi matin, c'est un Noël Le Graët dans la tourmente qui réunit son comité exécutif (comex) de façon extraordinaire. L'inamovible président de la FFF depuis 2011 face face à de fortes oppositions depuis qu'il a tenu dimanche soir sur RMC dans Bartoli Time des propos outranciers et manquant de classe sur Zinedine Zidane. Il a d'ailleurs présenté ses excuses à l'intéressé lundi matin. Mais il est aussi mis en cause par l'audit diligentée par la ministre des sports, qui ne cache plus son opposition à Le Graët, dans l'affaire des SMS, notamment après le témoignage fort de Sonia Souid sur BFMTV. Sa reconduction express de Didier Deschamps comme sélectionneur samedi, sans en référer à ses proches a aussi beaucoup sa garde rapprochée qui entend lui demandé des comptes, alors qu'il est lâché de toutes parts, jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. Vous avez pu suivre en direct ici les premiers rebondissements des affaires Le Graët depuis samedi, la suite, c'est ici.