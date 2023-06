EN DIRECT - Équipe de France féminine: suivez l'actualité des Bleues à un mois de la Coupe du monde

Les premiers jours permettront d'harmoniser les conditions physiques des unes et des autres, avant une montée en puissance et un premier match de préparation, le 6 juillet (21h00) à Dublin contre l'Irlande. L'effectif aura probablement été réduit à 20 joueuses de champ - et toujours quatre gardiennes - juste avant ce rendez-vous.



Le départ pour l'Australie, organisatrice du Mondial avec la Nouvelle-Zélande, est prévu dès le 8 juillet, avec une première escale à Melbourne, où les Bleues défieront les hôtes australiennes le 14 juillet (11h30). Une rencontre en forme de répétition générale, dans un stade sans doute plein et certainement hostile. Il sera alors temps de rejoindre le camp de base de la phase de groupes, à Sydney.

L'entrée en lice est prévue le 23 juillet face à la Jamaïque, avant d'affronter le Brésil (le 29) et le Panama (le 2 août).