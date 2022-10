"Nous savons maintenant tout ce qu'il traversait", l’échec de Pogba à Manchester United raconté par son agent

Rafaela Pimenta, agent de Paul Pogba, a tenté de justifier l’échec du milieu de terrain à Manchester United au cours d’un entretien au Telegraph. Elle confie notamment que les récents ennuis extra-sportifs du Français ont forcément pesé sur ses performances.

La greffe n’a jamais pris. De retour à Manchester United - le club qui l’a lancé en professionnel - en 2016 après avoir explosé à la Juventus Turin, Paul Pogba a vécu six années délicates du côté d’Old Trafford. Malgré une victoire en Ligue Europa en 2017, le milieu de terrain français n’a pas réussi à ramener les Red Devils au premier plan. Interrogée par le Telegraph sur cet échec, Rafaela Pimenta, agent du champion du monde 2018, a tenté d’en expliquer les raisons.

"Manchester United traverse une phase de restructuration et je pense que Paul en faisait partie, a estimé l’avocate brésilienne, dont le mentor était Mino Raiola. Ils sont d’ailleurs toujours en train de la traverser et ils vont y arriver, je n'en doute pas, mais Paul était au milieu de cette phase. On ne joue pas seul.”

"À la toute fin de Paul à United, nous savons maintenant tout ce que Paul traversait"

Si elle estime donc que Pogba est revenu au mauvais moment à Manchester United, Rafaela Pimenta pense également que les soucis extra-sportifs de l’ancien Havrais ont eu une incidence sur ses performances. "À la toute fin de Paul à United, nous savons maintenant tout ce que Paul traversait, a confié l’agente en référence aux pressions qu’aurait subies le footballeur de la part de certains membres de son entourage. Paul a traversé tellement de choses et vous pouvez imaginer que ce que vous voyez maintenant est le résultat de ce qui se passait dans de plus petites proportions avant."

Rafaela Pimenta cite également le cambriolage subi par le milieu de terrain le 15 mars dernier, quatre jours avant sa séquestration présumée par des hommes armés. "Sa maison a été cambriolée avec ses enfants à l'intérieur. Il se passait beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Vous ne pouvez pas vous attendre à la perfection lorsque cela se produit dans votre vie. Il a été blessé. Il y avait des choses personnelles et nous devons les respecter."

Entre la révélation de la retentissante affaire médiatico-judiciaire qui porte son nom et sa blessure au genou droit au mois de juillet, le chemin de croix a continué pour Paul Pogba après sa signature à la Juventus Turin. De retour sur les terrains ce mardi, à un mois de la Coupe du monde, l’ancien joueur des Red Devils entrevoit enfin une éclaircie.