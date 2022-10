Equipe de France: Pogba ne devrait pas rejouer avant l'annonce de la liste de Deschamps pour le Mondial

Absent des terrains depuis le 23 juillet, Paul Pogba ne récupère pas aussi vite qu'il l'espérait. Massimiliano Allegri a acté en conférence de presse son forfait contre le PSG, et son quasi forfait face à l'Inter, dernier match du club lombard avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps le 9 novembre. Sauf miracle, Pogba ne rejouera pas avant la liste de Deschamps.

Un coup dur pour l'équipe de France ? Si le forfait de Paul Pogba pour le Mondial n'est pas encore acté, la situation n'évolue pas forcément bien pour le milieu de terrain de la Juventus. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match contre Lecce en Série A, Massimiliano Allegri a acté le forfait de l'international français (91 sélections) pour ce week-end mais également face au PSG, la semaine prochaine en Ligue des champions.

“Chiesa et Pogba ? Demain, non. Impossible contre le PSG mercredi. Et à 99% non contre l’Inter”, a lâché l'entraîneur turinois.

Sauf miracle, il ne rejouera pas avant la liste

A moins qu'un miracle lui permette de jouer face à l'Inter dans une semaine, Paul Pogba ne rejouera pas avant la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, le 9 novembre.

Au mieux du mieux, Pogba pourrait jouer contre Vérone le 10 novembre, et la Lazio le 13. "Mais ce sera difficile", a ajouté Allegri, en plaçant Federico Chiesa dans la même situation.

Deschamps a annoncé qu'il ne sélectionnera pas de joueurs blessés: "C’est clair et net. Ça, je l’ai dit, prévient Deschamps. Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition, même s’il y en a qui peuvent sortir des exemples de 2018 sur nos deux latéraux qui étaient Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Ils étaient guéris. (...) Moi, je considère qu’il faut partir avec des joueurs valides et aptes", a t-il confié à Brut.

Le pari Pogba jugé trop risqué?

Prendra t-il le risque de convoquer Paul Pogba? Didier Deschamps a donné des éléments de réponse. "Il y a des étapes importantes. En premier, que le joueur soit guéri, ça c’est la condition. Sans celle-là, il n’y a même pas à se poser la question. Ensuite, il faut évaluer la condition athlétique. Tout dépend de la longueur de l’arrêt, le nombre de matchs qu’ils auraient pu faire entre leurs blessures et le moment où ils seront avec nous. Et un troisième aspect, c’est la concurrence au poste".

Beaucoup de facteurs, notamment la durée de la blessure et le temps de jeu jouent contre Paul Pogba. La concurrence relativement faible, notamment en l'absence déjà actée de N'Golo Kanté pourrait en revanche jouer en sa feveur. Pogba ou non? Réponse le 9 novembre.