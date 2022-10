Affaire Pogba: "Il est victime", Deschamps défend Paul Pogba et rassure sur son état psychologique

Au coeur de l'affaire Pogba qui a vu son frère Mathias être incarcéré, Paul Pogba peut compter sur le soutien de Didier Deschamps. Dans une interview à Brut, le sélectionneur a rappelé le statut de "victime" du joueur de la Juve et s’est aussi montré rassurant sur son état psychologique.

Le début de saison de Paul Pogba a tout d’un cauchemar. De retour à la Juventus après une aventure mitigée à Manchester United, le milieu de terrain a rapidement été éloigné des terrains en raison d’une blessure. A cela s'est ajouté ce qui a été rapidement été nommé "l'affaire Pogba", dans laquelle le Turinois dit avoir été victime de tentative d'extorsion et de séquestration, qui a engendré la mise en examen et l'incarcération de son frère Mathias.

"Il est victime"

Malgré cette affaire, Paul Pogba peut compter sur son sélectionneur Didier Deschamps pour le défendre: "Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des choses erronées. Si vous voulez créer des histoires dans les histoires... il y a une seule histoire factuelle, qui est aujourd'hui entre les mains de la justice (…) Il est victime", a-t-il déclaré dans un entretien avec Brut.

Interrogé sur l’état mental de son cadre, Deschamps s’est montré rassurant: "Ce fut un moment très difficile pour lui, oui. J'échange régulièrement avec lui. C'est quelqu'un qui a un gros mental. Evidemment, lié à sa blessure, ce n'est pas facile à gérer. Mais psychologiquement, il va bien."

Deschamps n’emmènera pas de joueurs blessés

Même s’il peut compter sur le soutien du coach des Bleus, Pogba a tout intérêt à être remis de sa blessure s’il veut participer au Mondial. Le sélectionneur a assuré qu’il n’allait pas prendre dans la liste des joueurs blessés: "Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition."

De quoi mettre une certaine pression au champion du monde 2018. Il y a quelques jours, ce dernier avait fait son retour au centre d’entrainement. Mais Pogba n’a toujours pas rejoué, et Deschamps annoncera sa liste le 9 novembre. L’heure tourne pour le milieu de terrain. Mais aussi pour Raphaël Varane, sorti blessé contre Chelsea, et Mike Maignan, qui ne jouera plus de l'année avec l'AC Milan.