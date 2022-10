Affaire Pogba: "J'ai plus envie de jouer au foot", Paul Pogba aurait voulu arrêter sa carrière après sa séquestration

Après avoir été séquestré par des hommes lourdement armés en mars dernier, Paul Pogba a songé à mettre un terme à sa carrière. En garde à vue, l'un des amis d'enfance du champion du monde, qui était aux côtés du footballeur quelques heures après cet épisode, a raconté l'état psychologique dans lequel était Paul Pogba après les faits, selon le Journal du Dimanche.

Paul Pogba aurait pu tout envoyer balader. Embarqué dans une retentissante affaire de tentatives d'extorsion de fonds, le champion du monde 2018 aurait songé à arrêter sa carrière de footballeur après le terrible épisode de sa séquestration par des hommes armés, en mars dernier.

Boubacar Camara, amis d’enfance du milieu de terrain, a raconté aux enquêteurs l’état psychologique dans lequel était le joueur de la Juventus Turin après les faits. En garde à vue, l’homme de 33 ans, qui a rejoint Paul Pogba à son hôtel quelques heures après la séquestration, a confié que le footballeur était dans un état de choc.

"Il avait peur pour ses enfants, sa femme, sa famille"

"Il a dû mal à parler et après il me dit qu’ils s’étaient fait braquer, lui et mon petit frère, par des mecs cagoulés avec des armes, a raconté Boubacar Camara aux enquêteurs, dans des propos rapportés par le JDD. Que ces mecs-là lui disent avoir assuré sa protection pendant treize ans et que maintenant il doit payer et là, ils lui ont demandé 13 millions d’euros. Paul m’a dit à ce moment-là: ‘Comment tu veux que je lui donne cette somme, j’ai plus envie de jouer au foot, j’ai envie de disparaître’. Paul pleurait. Je lui ai dit de se calmer. Il a appelé je ne sais pas qui. Il avait peur pour ses enfants, sa femme, sa famille."

Le 25 mars, quelques jours après cette séquestration qui a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 mars, Paul Pogba était bel et bien présent sur la pelouse du Vélodrome pour affronter la Côte d’Ivoire avec l’équipe de France en amical. Il a ensuite disputé toutes les rencontres jusqu’au 19 avril et une blessure contractée contre Liverpool en Premier League. De nouveau blessé en préparation avec la Juventus au mois de juillet, il n’a plus joué de match officiel depuis cette sortie sur blessure contre les Reds au printemps.

Dans cette affaire, Mathias Pogba, frère aîné de Paul Pogba, ainsi que quatre autres suspects ont été mis en examen pour "extorsion avec arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle". Ils sont tous actuellement placés en détention.