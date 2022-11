France-Australie: la presse séduite par les Bleus et "Super Giroud"

La presse française salue unanimement l’entrée en matière réussie de l’équipe de France à la Coupe du monde après sa victoire face à l’Australie (4-1), mardi. Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont marqué les esprits, tout comme la grave blessure de Lucas Hernandez.

Une entrée réussie malgré une petite frayeur et un gros point noir. L’équipe de France a brillamment démarré la défense de son titre en s’imposant face à l’Australie (4-1), lors de son premier match de la Coupe du monde. Les Bleus ont un peu balbutié en concédant un but rapide (9e) et en perdant un nouveau taulier sur cette action, Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur droit. Sans paniquer, les hommes de Didier Deschamps ont recollé avant de signer un large succès.

Un début "Bleu Ciel" pour L’Equipe qui salue la manière dont les Bleus ont dégagé leur horizon après un amoncellement de nuages noirs. Pour Le Parisien, les champions du monde ont signé un "décollage réussi" au Qatar. "Quelle entrée", s’enthousiasme Sud-Ouest alors que Ouest-France a trouvé cette équipe de France "séduisante". La Provence réserve sa une au héros de la soirée, "Super Giroud", auteur d’un doublé qui lui permet de rejoindre Thierry Henry au rang de co-meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (51).

Giroud "au sommet du monde", lance la Gazzetta

A l’étranger, la presse australienne a reconnu la nette supériorité des Bleus après un début de match pourtant rêvé. "Les Socceroos ont beaucoup parlé de confiance en soi avant leur match d'ouverture de la Coupe du monde avec la France, puis la réalité est intervenue", titre un éditorialiste du site ABC.

L’Allemagne s’inquiète pour Lucas Hernandez, défenseur du Bayern Munich, à l’instar de Kicker qui traite des débuts "amers" des Bleus. En Italie, terre d’adoption d’Olivier Giroud depuis un an et demi, la Gazzetta salue la performance de l’attaquant de l’AC Milan "au sommet du monde".

L’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea a aussi "impressionné" en Angleterre et notamment le Daily Mail qui loue également la prestation Kylian Mbappé. Le journal revient aussi sur la blessure de Hernandez et pointe du doigt "la Coupe du monde de la fatigue ou les matchs sans fin laissent craindre le pire aux sélections". En Espagne, As et Marca prédisent une fin de saison à l’ancien joueur du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid.

"Une ambiance d'enterrement" vu du Brésil

Enfin, le Brésil, pays des favoris au titre cette année, UOL Esporte évoque cette rencontre sous un autre angle: celui de la "pire ambiance" dans un stade depuis le début du Mondial. "France-Australie, ambiance d'enterrement et de silence sépulcral", lance le média brésilien.