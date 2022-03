Equipe de France: belle ambiance pour l’anniversaire de Griezmann

Antoine Griezmann a soufflé ses bougies avec ses partenaires pour son 31e anniversaire, lundi soir à Clairefontaine où il est réuni avec l’équipe de France pour les matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.

C’était jour de retrouvailles à Clairefontaine, lundi. Quatre mois après leur dernier match en Finlande (0-2), les joueurs de l’équipe de France sont rassemblés pour préparer deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire, vendredi (21h15 à Marseille), et l’Afrique du Sud (mardi prochain (21h15 à Lille). Une journée un peu spéciale pour Antoine Griezmann qui fêtait son 31e anniversaire. Tradition oblige, il a soufflé ses bougies devant ses partenaires à la fin du repas, lundi soir, dans une belle ambiance à table. Il a ensuite tenu un discours en souhaitant la bienvenue aux trois nouveaux appelés: Jonathan Clauss, Christopher Nkunku et William Saliba.

"Merci beaucoup, c’est un honneur et un plaisir d’être ici, a-t-il lancé dans un moment filmé par les caméras de la Fédération française de football. J’ai pu profiter de la famille ce matin et ce soir je suis avec vous pour jouer en équipe de France, l’une de mes plus grandes fiertés dans ma carrière. J’espère en fêter encore plusieurs ici. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. J’aurais un beau cadeau d’anniversaire avec trois belles chansons." Une référence au célèbre rituel du chant de bizutage réservé aux novices.

Une commande spéciale pour le gâteau

Lors de son arrivée à Clairefontaine le matin, Griezmann avait confié un vœu à la caméra de la FFF. "Ce soir, il y a mon gâteau, avait-il lancé, tout sourire. J’espère qu’il y aura un peu de chocolat dans le gâteau, pas qu’un fraisier là." Le message semble avoir été entendu puisque le gâteau apporté par le pâtissier semblait bien nappé de chocolat.

La bonne ambiance semblait de nouveau régnée au sein de de ses Bleus, comme en attestent les moments de retrouvailles dans le hall du "château". Olivier Giroud, appelé pour la première fois depuis l’Euro l’été dernier afin de pallier l’absence de Karim Benzema, a notamment affiché un large sourire au moment de revoir ses coéquipiers.