Blaise Matuidi prend sa retraite

Ancien international français champion du monde en 2018 et joueur de Troyes, de Saint-Etienne du PSG et de la Juventus, parti ensuite aux États-Unis, Blaise Matuidi a annoncé qu'il prenait sa retraite. À 35 ans, il n'avait plus joué depuis un an.

Blaise Matuidi et le football, c'est terminé. À 35 ans, et alors qu'il n'avait plus joué depuis le 7 novembre 2021, Blaise Matuidi a mis ce vendredi 23 décembre un terme à sa carrière. Il a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

"Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page. MERCI."

Le post est accompagné d'un lien vers une vidéo youtube de 34 minutes intitulée "Blaise Matuidi - Game Over" et réalisée avec Bros.Stories. Il y annonce sa décision, avant de revivre des moments forts de sa carrière à travers des vidéos, des lieux ou des anecdotes. En fin de vidéos, ses proches et d'anciens coéquipiers lui ont laissé un message.

"Je l'ai rêvé mais pas imaginé", le titre de champion du monde

Pendant une trentaine de minutes, Blaise Matuidi revit des moments forts de sa carrière, en photos et vidéos, et en profite pour remercier sa famille, ses proches et ceux qui lui ont permis d'être "un bon partenaire, un coéquipier capable de se défoncer pour l'autre, et surtout un homme respectueux."

Tenant une réplique de la Coupe du monde dans ses bras, il raconte l'émotion qu'il a ressentie, en remportant le trophée le plus important pour un footballeur, et l'impact que cette prouesse a eu. "Didier Deschamps nous avait prévenu qu'avec ce trophée on ne serait plus jamais les mêmes, et c'est vrai, je l'ai vu même de l'autre côté de l'Atlantique (lors de son aventure aux États-Unis, ndlr)".

Ses débuts à Troyes, puis Saint-Etienne, la découverte de la Ligue 1, du haut niveau et son long passage au PSG (2011-2017) avec les plus grands joueurs de la planète. Blaise Matuidi retrace tous les moments les plus forts de sa carrière, avec beaucoup d'émotion dans son regard.

Un joueur qui a marqué ceux qui l'ont cotôyé

Les dix dernières minutes de la vidéos sont consacrées aux hommages, de sa famille, de ses amis et de ses anciens coéquipiers. C'est Kylian Mbappé qui ouvre le bal: "Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour les gens, pour tous les titres que tu as gagné. Cela a été un plaisir de jouer avec toi, je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle vie."

De Kylian Mbappé à Olivier Giroud, en passant par Presnel Kimpembé, tous ont tenu à lui laisser un message. Ses enfants ont fermé le bal, laissant Blaise Matudi les larmes aux yeux, dire au revoir au football, qui a fait partie de sa vie professionnelle pendant 18 ans.

Fort de 84 sélections en Bleus et d'un titre de champion du monde en 2018, Blaise Matuidi laisse derrière lui une belle carrière, avec notamment un long passage au PSG et une aventure à la Juventus. Depuis 2020, il évoluait à l'Inter Miami, le club de David Beckham.