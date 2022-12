Equipe de France: la Fondation Abbé Pierre en dit plus sur l'engagement caritatif de Mbappé

Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, a salué ce jeudi l’engagement de Kylian Mbappé en faveur des plus démunis. L’attaquant du PSG et de l’équipe de France est un soutien fidèle et assez discret.

Il n’y a pas que sur les terrains de football que Kylian Mbappé enchaîne les jolis gestes. Très impliqué dans l’extra-sportif, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France s’est également engagé en faveur des plus démunis via une aide financière auprès de la Fondation Abbé Pierre. Christophe Robert a abordé ce jeudi le sujet de ce soutien très discret malgré sa renommée mondiale.

"Comment est-il devenu donateur? À son initiative à lui! Pendant la crise Covid, dès le printemps 2020, des besoins colossaux se sont manifestés, dont tout le monde a pris conscience, a estimé le délégué général de la Fondation Abbé Pierre auprès du journal Le Parisien. Tout le pays était à l’arrêt, beaucoup de gens qui se rapprochaient de nous et demandaient quoi faire, quoi donner, quels matchs organiser, etc. […] Je pense que Kylian faisait partie de ceux-là. Il connaît bien Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, son épouse, avec lesquels on travaille sur différents projets depuis longtemps. Kylian a souhaité soutenir la Fondation avec un don assez conséquent, et il l’a refait à deux reprises pendant la période Covid, puis une nouvelle fois après."

"Il y a une sincérité dans ses engagements"

Impliqué auprès de divers association, il est notamment parrain de Premiers de cordée et aides les jeunes via son association Inspired by KM. Après un match de Ligue des champions contre le Benfica en octobre, il s’était ainsi rendu avec des adolescents pour un événement aux Arènes de Nîmes. Selon Christophe Robert, la star du PSG avait essayé de rester informé des actions concrètes de la Fondation Abbé Pierre après son don pendant la crise du Covid-19.

"Mais j’ai l’impression qu’il s’agissait d’un acte assez personnel de la part de Kylian, dans le souci des autres, a encore expliqué le dirigeant de l’association. Il avait été très clair, il avait voulu savoir ce qu’on faisait de ces sommes, à quoi ça servait concrètement. Cette volonté recoupait le travail entrepris par sa propre association."

Et de préciser au sujet du buteur des Bleus: "Je ne veux pas en faire des tonnes. Mais on sent dans les échanges que nous avons eus une volonté de partager. Il y a une sincérité dans ses engagements, recoupée par les actions qu’il développe en propre, notamment dans les quartiers populaires."

Les Bleus veulent aider des associations après le Mondial 2022

Finaliste malheureux de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé va toucher une jolie prime de participation après le parcours des Bleus. Via une lettre d’intention avant le Mondial, les joueurs tricolores avaient annoncé leur intention d’apporter un soutien financier à des ONG qui œuvrent pour "la protection des droits humains" via le fonds de dotation "Génération 2018".

Le meilleur buteur du tournoi au Qatar va probablement s’interroger sur la possibilité de reverser une partie de sa prime (estimée à près de 300.000 euros) à des associations. La Fondation Abbé Pierre n’a pas été prévenue d’un possible nouveau don.

"Pas spécialement jusqu’ici. Mais on peut sentir son engagement pour son département aussi. Il a été actif pour une boutique solidarité qui fait partie de lieux d’accueil de jour, lesquels s’inscrivent dans notre réseau pour les personnes sans domicile. Cela ne s’est pas limité au strict plan financier, il a été question de mises en relation et d’actions. Cela a été un signal de soutien dans la durée et cela nous a beaucoup touchés."