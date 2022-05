Equipe de France: "C'est l'un de mes objectifs à l'avenir", assume Martin Terrier

Dans un entretien à Prime Vidéo, Martin Terrier a confié son envie de "goûter" prochainement à l'équipe de France. Passé par les Espoirs sous le maillot bleu, l'attaquant de 25 ans réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière.

En course avec le Stade Rennais pour une place sur le podium en cette fin de saison de Ligue 1, Martin Terrier réalise lui de son côté le meilleur exercice de sa carrière. Avec 21 buts inscrits et 5 passes décisives en 43 matchs disputés, l'attaquant du club breton a changé de dimension. De là à être bientôt sélectionné en équipe de France?

Dans un entretien pour Prime Vidéo, le joueur de 25 ans a abordé un potentiel avenir avec les Bleus: "Honnêtement, je n'y pense pas mais après c'est sûr que le fait de m'associer à l'équipe de France, ça valorise aussi mon travail au quotidien et mes qualités. C'est aussi l'un de mes objectifs à l'avenir, a assuré Martin Terrier. J'ai goûté à l'équipe de France chez les Espoirs donc une fois qu'on a goûté à ça, on a envie d'aller voir plus haut."

Terrier est "épanoui" à Rennes

Arrivé à l'été 2020 à Rennes en provenance de l'OL, contre 12 millions d'euros, Martin Terrier a déjà connu la Ligue des champions lors des trois dernières saisons. Il pourrait retrouver la compétition, à condition que Rennes termine sur le podium. Ce qui donnerait sans doute un argument de poids pour la suite. "On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis en contrat jusqu'en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d'être là, a commenté Terrier. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. On bat des regards en termes de points, de nombre de buts marqués. Ce sont de bonnes choses et c'est prometteur pour la suite."

Récompensé en mars par le trophée du joueur du mois en Ligue 1, Martin Terrier ne joeura pas ce week-end avec ses coéquipiers, en raison de la finale de Coupe de France entre Nantes et Nice. L'équipe de Bruno Genesio retrouvera son rival breton mercredi prochain, avant de recevoir trois jours après l'OM, un autre candidat au podium. Les Rennais iront enfin à Lille pour le dernier match de leur championnat.