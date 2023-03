Equipe de France: "C’est un sujet clos", Deschamps répond aux piques de Benzema

Présent ce jeudi en conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur sa brouille avec Karim Benzema. Le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas souhaité commenter cette affaire, malgré les piques de l’attaquant du Real Madrid lancées sur les réseaux.

Karim Benzema a récemment lancé des piques appuyées à Didier Deschamps sur les réseaux sociaux. L’attaquant du Real Madrid s’en est pris au sélectionneur des Bleus, en contestant ses explications sur son départ précipité de la Coupe du monde 2022, en fin d’année dernière au Qatar. Le Ballon d’or 2022 a laissé entendre qu’il livrerait bientôt sa version de l’histoire. Interrogé à ce sujet, ce jeudi en conférence de presse, Deschamps n’a pas souhaité répondre à l’avant-centre de 35 ans, qui a annoncé sa retraite internationale.

"Je ne regarde pas les réseaux sociaux, a expliqué le coach des vice-champions du monde. C’est un sujet qui peut amener à des débats et des polémiques. Je vous le dis très tranquillement, j’ai eu à m’exprimer dernièrement pour dire ce qui s’était passé. C’est un sujet pour moi qui est clos, qui est derrière. Je ne vais pas recommenter quoi que ce soit. Après, libre à vous de débattre ou de dire ce que vous voulez. Ça fait partie de votre travail. Moi, l’important, c’est ce qu’il y a devant nous, l’avenir et ces deux matchs qui nous attendent. Avec les 23 joueurs que vous connaissez aujourd’hui."

"Rien ne me fera reparler de ce sujet-là"

Relancé sur ce dossier, un peu plus tard lors de sa conférence de presse, Didier Deschamps ne s’est pas montré beaucoup plus loquace: "Des perturbations, il y en a toujours eu. Je peux vous répéter ce que je viens de dire. Je ne vais pas vous en dire plus. Vous n’aurez pas un mot de plus de ma part par rapport à ce que j’ai répondu à la première question. Après, vous êtes chacun amené en parler, à exprimer votre pensée. Comme vous voulez. Moi, je vous répète, j’ai pris la parole pour dire ce qui s’était passé. Aujourd’hui, c’est derrière. Il n’y a rien qui me fera reparler de ce sujet-là."