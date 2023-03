Real-Liverpool: Courtois s’emporte contre l’arbitre du VAR… de Manchester City-Leipzig

Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, a pris à partie l’arbitre du VAR du match Manchester City-Leipzig pour sa décision incompréhensible de signaler une main inexistante deux ans après avoir refusé de siffler un penalty plus évident pour le Real.

Thibaut Courtois n’a pas la mémoire courte. Le gardien du Real Madrid s’est souvenu de l’arbitre Hernandez Hernandez qui provoque la polémique depuis mardi. Ce dernier était en charge de l’assistance-vidéo lors du match entre Manchester City-Leipzig (7-0). C’est lui qui a appelé l’arbitre principal pour signaler une main fantôme du défenseur de Leipzig, Benjamin Henrichs. Malgré des images peu probantes, le Slovène Slavko Vincic a désigné le penalty, provoquant l’indignation générale.

"C'est le même arbitre qui ne nous a pas donné de penalty il y a deux ans"

Après la victoire du Real contre Liverpool (1-0), Courtois a réglé ses comptes avec l’assistant-vidéo de mardi en rappelant un contentieux avec lui. "Hier la décision du VAR d'appeler l'arbitre dans le match de City était due à un frottement du bras, et c'est le même arbitre qui ne nous a pas donné de penalty il y a deux ans, alors que la main était décollée", a-t-il rappelé dans l’émission El Chiringuito.

Le Belge fait référence à une action lors du derby madrilène face à l’Atlético (1-1) en 2021. Hernandez Hernandez, qui était l’arbitre principal, n’avait pas sifflé une main de Felipe en fin de première période. Appelé par le VAR, il avait maintenu sa décision de ne pas accorder un penalty au Real. Alors, sa décision de signaler un ballon à peine effleuré du bras interroge l’international belge.

"Je ne dis pas que je doute de sa parole, mais on n'explique pas pourquoi hier il a bien appelé l’arbitre à la VAR et qu’il n’a pas sifflé de penalty il y a deux ans. Je ne me suis jamais senti lésé, mais à la fin on ne sait jamais. J'espère que tout le monde est honnête." Des paroles qui résonnent particulièrement en Espagne ou le Barça est empêtré dans le scandale d'arbitrage Negreira.

L’arbitrage de Manchester City-Lepizig a animé les discussions lors de Real-Liverpool puisque Carlo Ancelotti et Jürgen Klopp ont confié avoir échangé entre eux sur ce "penalty fou" accordé aux Citizens.