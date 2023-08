Equipe de France: ''Ça fait quelque chose'', Bafodé Diakité se réjouit de la nomination de Thierry Henry à la tête des Espoirs

Interrogé au micro de RMC Sport avant le barrage de Lille en Ligue Europa Conférence (jeudi sur RMC Sport), Bafodé Diakité, défenseur du LOSC, s'est réjoui de la nomination de Thierry Henry à la tête des Espoirs de l'équipe de France. Diakité a déjà honoré trois sélections avec les Bleuets.

Deux jours après la nomination de Thierry Henry en tant que nouveau sélectionneur des Espoirs, le défenseur de Lille Bafodé Diakité (trois sélections chez les Bleuets) a exprimé à RMC Sport sa joie d'avoir ''Titi'' sur le banc des Espoirs: ''Pour les attaquants qui seront sélectionnés, ça va leur faire quelque chose. Nous aussi, en tant que joueurs (à un autre poste) ça va nous faire quelque chose, mais quand on est un attaquant et qu'on a un coach comme ça, on ne peut qu'être contents.''

Diakité ne s'enflamme pas avant les JO de Paris 2024

Né le 6 janvier 2001, Bafodé Diakité est tout à fait éligible à être sélectionné l'année prochaine pour les Jeux olympiques de Paris 2024: ''Dans le tournoi masculin, les athlètes nés à partir du 1er janvier 2001 (âgés de 23 ans au moment de Paris 2024) sont éligibles pour disputer les qualifications et la compétition des prochains Jeux'' est-il écrit sur le site des JO.

Même avec cette perspective, Diakité reste lucide: ''C'est loin quand même. C'est dans un coin de la tête. On se dit qu'on préfere faire notre saison. Si ça arrive, tant mieux. Mais voilà, on n'y pense pas dès maintenant.''

Avant les Jeux de Paris 2024, les Bleuets doivent se qualifier pour l'UEFA Euro U21 2025. Pour les deux prochains matchs de l'équipe de France Espoirs, la première liste de Thierry Henry sera dévoilée le jeudi 31 août. Ils affronteront le Danemark en amical le 7 septembre puis la Slovénie à Koper, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2025.