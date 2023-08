Equipe de France Espoirs: Thierry Henry avec quels joueurs aux JO de Paris 2024 ?

Thierry Henry a été intronisé ce lundi au poste de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Le coach de 46 ans dirigera les Bleuets lors des JO 2024 l’an prochain à Paris. Avec un groupe sans doute renforcé par la présence de Kylian Mbappé.

Habituellement, le tournoi de football des Jeux olympiques n'est pas l’événement qui passionne le plus les foules. Mais la donne pourrait être différente aux JO de Paris 2024, avec Thierry Henry en sélectionneur et une équipe de France emmenée à domicile par Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG n’a jamais caché son envie de participer au tournoi olympique. Peu d’éléments (voire aucun) pourraient s’opposer à cette envie. "Comment rêver meilleure publicité?", sourit un cadre de Paris 2024.



Même si Amélie Oudéa-Castéra a affirmé qu’elle n'était pas intervenue dans la nomination de Thierry Henry, son arrivée à la tête des Bleuets est très bien vue par le ministère des Sports. Une "légende" du football ultra-populaire, identifiable par tous les Français, pour mener l’équipe de France aux Jeux de Paris. L’image semble parfaite.

Former un noyau dur pour les Jeux de Paris

Pour pouvoir participer aux JO en juillet prochain, il faut être né après le 1er janvier 2001. Des joueurs qui ont participé au dernier Euro Espoirs avec Sylvain Ripoll peuvent prétendre à une place dans cette liste. Thierry Henry va préparer une qualification pour le prochain Euro 2025, où rien ne l’empêchera (au contraire) de lancer une nouvelle génération. Cependant, l’idée première reste de constituer un noyau dur pour les Jeux de Paris. Sauf si Didier Deschamps décide d’appeler certains joueurs chez les A.



En prenant en compte le dernier Euro Espoirs, les joueurs suivants pourraient être présents au tournoi de Paris 2024 l’an prochain: Stefan Bajic (gardien de Bristol), Lucas Chevalier (gardien de Lille), Bafodé Diakité (défenseur de Lille), Yasser Larouci (défenseur de Sheffield), Castello Lukeba (défenseur de Leipzig), Joris Chotard (milieu de terrain de Montpellier), Manu Koné (milieu de terrain de Mönchengladbach), Michael Olise (milieu de terrain de Crystal Palace), Khephren Thuram (milieu de terrain de Nice), Bradley Barcola (attaquant de Lyon), Ryan Cherki (attaquant de Lyon), Arnaud Kalimuendo (attaquant de Rennes) et Elye Wahi (attaquant de Lens).

Griezmann, Lloris ou Giroud sont candidats

Certains semblent avoir une longueur de retard, comme Tanguy Kouassi (défenseur du Séville FC), Johann Lepenant (milieu de terrain de Lyon), Alexis Beka Beka (milieu de terrain de Nice) ou Georginio Rutter (attaquant de Leeds). En plus des Espoirs, trois élements de plus de 23 ans pourront participer au tournoi de football olympique. En plus de Kylian Mbappé, deux autres joueurs pourraient donc renforcer l’effectif de Thierry Henry. Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont exprimé publiquement leur envie de disputer les JO 2024, tout comme Hugo Lloris et Raphaël Varane, qui ont pris leur retraite internationale avec les A.



Depuis sa prise de fonction en début d’année, Philippe Diallo, le président de la FFF, n’a jamais caché ses ambitions pour les deux équipes de France de football qui disputeront les Jeux olympiques à Paris (les Espoirs masculins et les féminines). Les Bleuets viseront un podium, et donc une médaille, lors de ce tournoi. Thierry Henry connaît déjà son objectif.