Equipe de France: Camavinga absent de l'entraînement, séance légère pour les Bleus

Sans Eduardo Camavinga, gêné aux adducteurs, l'équipe de France s'est entraînée pendant 1h15, ce dimanche, à une légère intensité. Au programme : exercices de passes en petits groupes, grand toro et séance de frappes pour les attaquants.

A deux jours du premier match de l'équipe de France contre l'Australie, mardi soir au Qatar (20h, heure française), Eduardo Camavinga n'a pas pris part à l'entraînement des Bleus, ce dimanche. Le milieu de terrain du Real Madrid est resté à l'écart à cause d'une petite gêne aux adducteurs, le staff ne souhaitant prendre aucun risque.

Grand toro pour tout le monde, frappes au but pour les attaquants

Le reste du groupe a eu droit à une séance de 1h15 - avec un échauffement dirigé par Cyril Moine - à intensité très légère. Les 24 joueurs ont formé des groupes de cinq (et un groupe de quatre) pour des exercices de passe pendant une vingtaine de minutes. Tout le monde s'est ensuite étiré ensemble.

Un grand toro a été organisé ensuite avec trois joueurs au centre. L'ambiance était au chambrage et à la bonne humeur, avec série de pompes pour les perdants. Disasi, Veretout, Saliba, Fofana, Konaté et Tchouaméni ont enchaîné avec des jongleries et des toros. Les attaquants, accompagnés de Guendouzi et Koundé, ont également fait des exercices de contrôle-frappe devant le but, face à Areola et Mandanda.