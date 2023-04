Equipe de France : ce que va toucher Corinne Diacre après avoir été évincée du banc des Bleues

Selon l'Equipe, l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre, a trouvé un accord financier avec la Fédération française de football (FFF) afin de mettre fin à son contrat.

Alors qu'Hervé Renard a été introduit en tant que nouveau sélectionneur des Bleues le 30 mars dernier lors du comex de la FFF, Corinne Diacre n'était jusqu'à présent pas encore officiellement licenciée, mais "dispensée d'activité". Selon l'Equipe, cette situation devrait toucher à sa fin incessamment sous peu.

Diacre devrait toucher 870.000 euros de la FFF

Le quotidien rapporte que l'ancienne sélectionneuse a trouvé un accord financier avec la Fédération afin de mettre fin à son contrat, qui courait jusqu'à fin août 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Le montant de cet accord, toujours selon l'Equipe, serait estimé à 870.000 euros, correspondant à ses salaires (27.000 euros brut par mois) jusqu'à la fin de son contrat ainsi qu'à une année supplémentaire au titre du préjudice subi. Une rallonge pour "perte de chance" - alors que son contrat stipulait qu'une prime pouvait lui être versée en cas de titre mondial ou olympique - s'est également greffée dans cet accord financier.

En début d'année, le management de Corinne Diacre avait été remis en cause par plusieurs cadres de l'équipe de France féminine - dont la capitaine Wendie Renard et la star Marie-Antoinette Katoto - qui avaient annoncé mettre en pause leur carrière internationale en attendant du changement. La technicienne de 48 ans était en pleine préparation de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet au 20 août).

Début avril, les avocats de Corinne Diacre avaient formulé une demande d'indemnité nettement supérieure. Mais cet accord avec la FFF devrait lui permettre, selon le quotidien, d'entamer une transition rapide, cette dernière souhaitant reprendre du service assez vite. Un nouveau chapitre dans un club ou une sélection étrangère, toujours dans le football féminin, est évoqué.