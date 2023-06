Equipe de France: ces deux records que Mbappé peut viser face à la Grèce

Contre la Grèce, ce lundi soir (20h45) en éliminatoires pour l'Euro 2024, Kylian Mbappé pourrait battre un record vieux datant de 1958 et mettre la pression sur le Norvégien, Erling Haaland.

Kylian Mbappé a encore une occasion d'étancher sa soif de records, ce lundi soir au Stade de France, face à la Grèce (20h45), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Buteur sur penalty vendredi, face à Gibraltar (3-0), Kylian Mbappé a égalé le record buts inscrits (53) par un joueur français lors d'une même saison, club (41) et sélection (12) confondus, qu’il co-détient désormais avec Just Fontaine, auteur de cette performance lors de la saison 1957-1958.

L’attaquant du Paris Saint-Germain peut dépasser la légende, disparue en mars de cette année, en devenant le seul joueur tricolore à avoir inscrit au moins 54 réalisations sur une seule et même saison. Il lui faudra marquer au moins un but lors du dernier match officiel de la saison ce soir. Il lui faudra faire plus que cela en revanche s’il espère reléguer derrière lui pour un autre record celui que l’on présente comme son grand rival de la prochaine décennie, le Norvégien Erling Haaland.

Auteur de l'ouverture du score (sur penalty), samedi lors de la défaite de la Norvège contre l'Écosse (1-2), Erling Haaland est bien placé pour finir la saison avec le titre (honorifique) de meilleur buteur de la saison, club et sélection confondus. L'attaquant de Manchester City compte à ce jour 54 réalisations (52 en club et 2 en sélection en 56 matches), soit une de plus que Kylian Mbappé.

Le prodige de Bondy est le seul à pouvoir contrarier les plans du Cyborg, vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City. Même si Mbappé inscrit un triplé et reprend de l’avance sur Haaland, le meilleur buteur de la saison ne sera connu que mardi, le jour où la Norvège accueille Chypre. Derrière Erling Haaland et Kylian Mbappé, Lionel Messi et Harry Kane sont à égalité, et surtout très loin des deux hommes de tête avec 38 réalisations chacun.

Kylian Mbappé (39 buts en 69 sélections, depuis 2017) peut aussi se rapprocher voire dépasser Michel Platini (41 buts en 72 sélections, de 1976 à 1986) à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, ce soir. En marquant face à Gibraltar, Mbappé s'est rapproché à deux longueurs du champion d'Europe 1986. Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, avec huit réalisations, est sur une série de 22 buts sur ses 20 derniers matches sous le maillot bleu.