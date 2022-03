Equipe de France: ces habitudes que Lucas Hernandez a changées pour éviter les blessures

Convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux de l’équipe de France contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, Lucas Hernandez a souvent été touché par les pépins physiques. Dans un entretien à Ouest France, le défenseur central donne les détails des changements qu’il a consentis à faire pour éviter ce genre de mésaventures.

Si précieux lors de la Coupe du monde 2018, Lucas Hernandez n’a pas eu l’occasion d’éviter à l’équipe de France une désillusion face à la Suisse pendant l’Euro 2021. Sorti à la pause du match contre le Portugal, le défenseur central n’a pas suffisamment été rétabli de sa blessure pour aider ses coéquipiers sur le terrain.

À quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, le joueur du Bayern Munich est moins blessé que d’habitude et est donc en forme pour disputer les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.

Lucas Hernandez explique à Ouest France comment il a dû changer son quotidien afin d’en finir avec les pépins physiques : "J’ai fait plus attention à ce que je mangeais, aux heures de sommeil (…) Je dors plus qu’avant." Pour l’aider à se remettre en forme, le Français a aussi pu compter sur l’aide de professionnels, notamment "un préparateur physique et un kiné, pour maintenir un peu plus mon corps. On s’appelle régulièrement, et on se voit une fois ou deux fois par mois pour checker tout."

Ses débuts au Vélodrome

Même si la concurrence est rude pour occuper la charnière centrale des Bleus et le poste de latéral gauche avec la présence de son frère Théo, le joueur de 26 ans devrait avoir droit à du temps de jeu durant cette trêve internationale.

Né Marseille, le Français pourrait faire ses grands débuts au Stade Vélodrome à l’occasion du match contre les Ivoiriens ce vendredi (à 21h15). Un moment qu’il attend avec impatience: "C’est l’un des meilleurs stades de France, surtout pour son ambiance incroyable. Je vais avoir la chance d’y jouer pour la première fois (…) C’est forcément particulier pour moi, cela va être un énorme plaisir."