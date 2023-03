Equipe de France: comment Benzema entretient l'ambiguïté sur son forfait au Mondial depuis quatre mois

Karim Benzema a réagi sur Instagram à la version de Didier Deschamps concernant son départ de Doha juste avant l'entrée en lice des Bleus dans la Coupe du monde 2022. Le Ballon d'or laisse entendre que son ancien sélectionneur est un menteur, ultime épisode de quatre mois d'incompréhensions et de versions qui s'opposent.

C'est un psychodrame qui n'en finit plus. Près de quatre mois après la nuit du 19 au 20 novembre dernier, qui a vu Karim Benzema quitter le Qatar et la Coupe du monde à cause d'une blessure au quadriceps gauche, l'incompréhension continue. Didier Deschamps s'est exprimé pour la première fois, confirmant la version de l'entourage de la FFF communiquée début janvier. Il a raconté la tristesse de son joueur, les staffs médicaux du Real Madrid et des Bleus dont les avis concordaient, et le départ précipité du Ballon d'or, sans saluer l'ensemble de ses coéquipiers.

C'est peu dire que le récit n'a pas convaincu Karim Benzema, qui a qualifié (plus ou moins directement) Deschamps de menteur et de clown sur les réseaux sociaux. Une réponse en forme de jeu de piste, comme sa communication depuis maintenant quatre mois où tout est question d'interprétation. L'attaquant du Real Madrid a vraisemblablement une autre version, qu'il refuse pour le moment de partager publiquement et clairement. Il préfère les messages subliminaux et les indices flous sur ce qu'il s'est vraiment passé, selon lui.

Enigmatique pendant le Mondial, la rumeur d'une meilleure ambiance sans lui

Le départ de Karim Benzema en pleine nuit, sans prendre le temps de dire au revoir au reste du groupe (qui ne s'était pas non plus précipité à son chevet), avait suscité des premières interrogations. Le silence du Français dans les semaines qui ont suivi, l'absence du moindre message de soutien aux Bleus jusqu'à la victoire face à l'Angleterre en quart de finale, ont alimenté les questionnements. Pendant la compétition, "KB9" a semblé faire le minimum syndical, et cela s'est vu.

Il s'est dit aussi que le groupe vivait mieux sans lui, même si les joueurs - comme deschamps - ont tenté de le démentir face à la presse lorsqu'ils ont été interrogés sur le sujet. Benzema a également refusé de se rendre au Qatar pour assister à la finale, contrairement à Pogba, Kanté, Nkunku ou Kimpembe, les autres blessés de l'équipe de France, et a posté un premier message polémique sur Instagram deux jours avant le match contre l'Argentine, écrivant alors: "Ça ne m'intéresse pas."

L'annonce de sa retraite internationale au lendemain de la finale

On a vu meilleur timing pour annoncer une retraite internationale. Hugo Lloris et Raphaël Varane, à titre d'exemples, ont patienté quelques semaines pour que la frustration de la finale perdue redescende, puis ils ont expliqué les raisons qui les poussaient à arrêter leur aventure avec les Bleus.

Karim Benzema, lui, a été beaucoup plus bref en annonçant quitter définitivement l'équipe de France au lendemain de la défaite contre l'Argentine. "J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", écrivait alors le Français sur ses réseaux sociaux, sans donner plus de précisions ensuite.

Son entourage parle pour lui

Dans la foulée de la retraite internationale de Benzema, l'entourage du joueur a commencé à s'exprimer. Karim Djaziri, son conseiller historique, a été jusqu'à publier sur Twitter les radios réalisées par Benzema : "Je pose ça là mais avant ça j'ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des huitièmes pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ?"

Pourtant, ce n'est que le 10 décembre, jour du quart de finale des Bleus contre l'Angleterre, que Benzema a finalement repris l'entraînement avec le Real Madrid. Cinq jours plus tard, il disputait une trentaine de minutes lors d'un match amical. Ce qui avait fait dire à l'équipe de France qu'il est impossible d'affirmer que Benzema aurait pu jouer le quart de finale, et que le calendrier confirme que le diagnostic réalisé par le staff était le bon.

Après la reprise des championnats, l'attaquant du Real Madrid avait refusé de répondre à des questions sur les Bleus lors des conférences de presse auxquelles il participait pour son club. "Je ne vais plus parler de la France. Je ne veux plus parler de la Coupe du monde et de la France", avait-il indiqué.

La réponse à Deschamps sur Instagram

Quasiment deux mois plus tard, le dernier épisode en date, qui n'est peut-être pas encore l'épilogue, est donc intervenu vendredi soir avec la prise de parole de Didier Deschamps et la réponse de Karim Benzema dans des stories Instagram. "Mais quelle audace", "Sacré Didier", des émojis clowns et la vidéo d'un internaute qui répète "Menteur, tu es un menteur"... Le capitaine du Real Madrid a, c'est certain, une autre version que celle de son ancien sélectionneur. Reste à savoir s'il compte un jour la partager.