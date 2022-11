Equipe de France: comment Deschamps et son staff vont peaufiner la liste pour la Coupe du monde

Didier Dechamps annoncera mercredi soir la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France. Entre une réunion avec son staff, et le visionnage des nombreux matchs européens mardi soir, le sélectionneur mettra à profit les prochaines heures pour peaufiner sa sélection.

Didier Deschamps, son fidèle adjoint Guy Stephan, l'entraîneur des gardiens Franck Raviot et le préparateur physique Cyril Moine, vont travailler dès ce mardi après-midi aux deniers contours de la future liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar, avant la grande annonce mercredi, au journal de 20h de TF1.

Une salle de réunion a été bloquée dans un hôtel proche de la Fédération où ils vont évoquer les différents joueurs, poste par poste, tout en tenant compte de quelques incertitudes. Des joueurs en phase de réathlétisation, de reprise ou toujours en difficulté avec des blessures, de Mike Maignan à Karim Benzema en passant par Raphaël Varane, Jules Koundé et Presnel Kimpembe. Des joueurs étudiés au cas par cas avec l'aide du médecin des Bleus, en relation permanente ces derniers semaines avec ses homologues des clubs des joueurs concernés. Pour certains, il s'est même rendu sur place afin de pouvoir apporter des précisions au sélectionneur.

La liste devrait compter 24 ou 25 noms

Ce lundi soir, Aurélien Tchouameni a rejoué avec le Real, titulaire pendant 69 minutes. Il n'avait plus joué depuis deux rencontres pour des soucis musculaires. Mardi, le staff des Bleus sera attentif au déplacement de Barcelone à Osasuna pour Ousmane Dembélé. Un match auquel ne participera pas Jules Koundé. Si le défenseur du club catalan va mieux, il n'a plus rejoué depuis la fin du mois d'octobre et une blessure à la cuisse gauche en fin de match à Valence.

Il y a, également, la 14e journée de Bundesliga et un match Bayern-Werder avec quatre joueurs tricolores: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez et Kingsley Coman. En revanche, si Milan se déplace à Crémone, ce sera sans Olivier Giroud ni Théo Hernandez, les deux étant suspendus pour cette rencontre de Serie A. Une soirée qui comptera dans la rédaction de la liste finale, qui devrait être élargie à 24 ou 25 joueurs suivant les dernières infos sur les convalescents.

Deschamps et ses adjoints poursuivront leurs discussions dans la matinée de mercredi, mais cette fois-ci à la Fédération. Ensuite, de façon très confidentielle, la liste des joueurs sera inscrite sur un document et transférée sur une clé USB pour prendre la direction de TF1 environ deux heures avant le journal de 20h, pour permettre aux infographistes de préparer la mise à l'antenne. Ce sera la quatrième liste (Mondial 2014, Euro 2016 et Mondial 2018) que Didier Deschamps présentera chez le diffuseur des Bleus. Un cérémonial bien rodé ! Une liste qui ne devrait ensuite pas bouger d'ici son envoi à la Fifa avant lundi 14 novembre (jour de rassemblement des joueurs à Clairefontaine), sauf si problème avec un ou plusieurs joueurs.