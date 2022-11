Info RMC Sport - Coupe du monde 2022: Giroud sera dans la liste de Deschamps pour le Qatar

Buteur samedi avec l'AC Milan, Olivier Giroud sera dans la liste des Bleus convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Cette liste sera annoncée mercredi soir par le sélectionneur.

Selon nos informations, Olivier Giroud figurera bien dans la liste des Bleus pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette liste sera annoncée mercredi soir, dans le JT de TF1 à 20h, par Didier Deschamps. L'attaquant de l'AC Milan, buteur héroïque pour son club samedi, y sera.

A deux buts du record de Thierry Henry

De retour dans le groupe France lors du dernier rassemblement, l'ancien buteur d'Arsenal et Montpellier aura la possibilité, lors du Mondial, de dépasser Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (49 buts pour Giroud actuellement, 51 pour Henry).

"La possibilité de disputer un troisième Mondial est très importante. Pour moi, c'est un objectif de conserver ce titre, avait déclaré Olivier Giroud samedi soir sur DAZN, après avoir offert la victoire aux Milanais contre la Spezia. On a une belle équipe, on a beaucoup d'espoirs avec tous les talents que compte la France. Mais je ne veux pas penser au Mondial maintenant, on verra mercredi quand Didier Deschamps communiquera sa liste." Il pourra donc voir son sélectionneur prononcer son nom.