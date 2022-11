Équipe de France: bonne nouvelle pour Varane, qui sera apte pour le Mondial au Qatar

Selon L’Équipe, confirmé par RMC Sport, Raphaël Varane va pouvoir s’envoler au Qatar avec l’équipe de France. Le défenseur de Manchester United, qui soigne une blessure à la cuisse, est dans les temps pour être rétabli lors du premier match des Bleus face à l’Australie, prévu le 22 novembre.

Après les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Didier Deschamps craignait de perdre un autre de ses tauliers avec Raphaël Varane. Mais ce ne sera finalement pas le cas. Selon les informations de L’Équipe, confirmées par RMC Sport, le défenseur central de Manchester United sera apte pour la Coupe du monde 2022, qui débutera dans moins de deux semaines au Qatar. Tous les voyants sont au vert pour que le joueur de 29 ans, qui soigne une blessure à la cuisse, soit rétabli lors du premier match des Bleus face à l’Australie, prévu le 22 novembre à Al-Wakrah.

Son entourage reste malgré tout prudent. Idem pour Deschamps et son staff. Après être passé par Clairefontaine, Varane est rentré à Manchester afin de suivre son programme de réathlétisation. Le médecin des Bleus s’est même rendu en Angleterre pour le voir. Sa présence serait un atout de poids pour les champions du monde 2018, qui seront attendus au tournant au Moyen-Orient, quatre ans et demi après leur sacre en Russie. Fort de ses 87 sélections (5 buts), Raphaël Varane est devenu au fil des ans le patron de la défense française.

Il ne devrait pas jouer les prochains matchs de MU

Absent depuis le 22 octobre et un match nul à Chelsea en Premier League (1-1), le Nordiste d’1,91m pourrait manquer les deux derniers matchs de United avant le Mondial, contre Aston Villa et Fulham. Mais il devrait reprendre l’entraînement avant lundi prochain et le rassemblement des Bleus. A voir comment sa cuisse évoluera dans les semaines à venir. En attendant, il devrait bien être convoqué par Deschamps, qui dévoilera mercredi soir sa liste pour la Coupe du monde.