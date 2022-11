Liga: une reprise difficile pour Tchouaméni, et une première défaite pour le Real

Le Real Madrid s’est incliné ce lundi sur la pelouse du Rayo Vallecano (3-2) lors de la 13e journée de Liga. Aurélien Tchouaméni a déçu pour son match de reprise et le club merengue laisse le Barça seul en tête du championnat.

Une nouvelle fois privé de Karim Benzema, blessé, le Real comptait sur le retour d’Aurélien Tchouaméni pour l’emporter ce lundi dans un derby face au Rayo Vallecano. Hélas, le milieu français n’a pu éviter la défaite de son équipe (3-2) lors de la 13e journée de Liga.

A deux jours de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, le joueur tricolore - il n'est pas le seul - a déçu. Titularisé au poste de sentinelle devant la défense, l’ancien de Monaco a clairement manqué de rythme lors de cette rencontre. Malgré la présence de Luka Modric et Federico Valverde à ses côtés, celui qui devrait bien être du voyage au Qatar pour la Coupe du monde n’a pas réussi à s’imposer dans l’entrejeu.

Tchouaméni dans le dur, les Madrilènes la tête au Mondial?

Absent lors des deux derniers matchs du Real en championnat, Aurélien Tchouaméni a peiné et s’est même attiré les foudres de la presse espagnole. Antonio Romero qui commentait le duel pour la radio Cadena Ser s’est même fendu d’un "Quel désastre" pour décrire la prestation du Français de 22 ans ce lundi.

A l’image du milieu tricolore, plusieurs joueurs concernés par la Coupe du monde disputée du 20 novembre au 18 décembre ont semblé sur la retenue, comme par peur de se blesser avant le départ pour le Golfe. En face, les locaux ont parfaitement saisi leur chance et su profiter d’un engagement assez limité des protégés de Carlo Ancelotti.

Courtois malchanceux sur penalty

Après un but rapide de Santi Comesana, Luka Modric sur penalty puis Eder Militao ont renversé le Rayo Vallecano en quatre minutes et ont lancé l’équipe merengue vers une victoire que l'on pensait tranquille. Mais à quelques instants de la mi-temps, Alvaro Garcia a égalisé à 2-2.

Incapable de cadrer la moindre frappe au retour des vestiaires (sur neuf opportunités), le Real s’est finalement fait piéger par son rival de la capitale. L’ancien Toulousain Oscar Trejo a marqué le troisième but de son équipe sur penalty. Si Thibaut Courtois a arrêté la tentative de l’attaquant du Rayo, le Belge s'est avancé de quelques centimètres de sa ligne. Sur sa deuxième occasion, Trejo a corrigé le tir et offert un précieux succès aux partenaires de Radamel Falcao.

Coup d’arrêt pour le Real, le Barça en profite

Malgré l’entrée en jeu d’Eduardo Camavinga à la place de Tchouaméni, le Real Madrid n’a pas réussi à égaliser. Le Rayo Vallecano enchaîne un troisième succès consécutif et ne se trouve plus qu’à trois points du podium. A l’inverse, le Real concède sa première défaite de la saison en championnat et reste sur deux matchs sans victoire. Un léger coup d’arrêt des Madrilènes qui leur coûte cher au classement.

Avec deux longueurs de retard sur le FC Barcelone, le Real recule au deuxième rang du au terme de cette 13e journée de la saison. Jeudi, les Madrilènes tenteront de récupérer leur trône et d’entamer la trêve liée au Mondial à la première place de la Liga. Pour cela il faudra battre Cadix à Santiago-Bernabeu et profiter d’une contre-performance du Barça ce mardi, pour la dernière de Gerard Piqué sous le maillot blaugrana, sur la pelouse d’Osasuna.