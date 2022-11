Équipe de France: principe de précaution pour Benzema, absent pour le dernier match avec le Real avant la liste

Absent face au Rayo Vallecano ce lundi, Karim Benzema a ressenti une petite douleur face au Celtic en Ligue des champions. Par précaution, il pourrait aussi manquer le match face à Cadix, alors que le staff du Real ne veut pas prendre de risque.

Karim Benzema n'est pas dans le groupe du Real pour le match de lundi face au Rayo Vallecano en Liga. Les médias espagnols murmurent même qu'il ne sera pas convoqué pour le dernier match avant la trêve face à Cadix. C'est un principe de précaution, pas de prise de risque en accord avec le staff du Real Madrid. Le staff des Bleus suit ce dossier à distance.

L'attaquant a ressenti une petite douleur lors de son entrée face au Celtic cette semaine en Ligue des Champions. Personne ne veut prendre de risque à l'approche de l'annonce de la liste et du début de la compétition, qui démarre le 22 novembre pour les Bleus face à l'Australie.

Absent de l'entraînement dimanche

Plus tôt dans la journée, As et Marca annonçaient que le Ballon d'or n'avait pas pris part à l'entraînement du Real ce dimanche. Il avait déjà manqué la séance collective samedi et était resté en salle. Ce qui a conduit Carlo Ancelotti à le laisser à la maison pour le match face au Rayo Vallecano. "Il ne va pas jouer, parce que les sensations ne sont pas bonnes. Il s'est entraîné vendredi et avait l'air bien, mais ça lui a coûté un peu. Il ne sera pas disponible", a confié l'entraîneur madrilène en conférence de presse.

Gêné par une fatigue musculaire et des douleurs à la cuisse gauche ces dernières semaines, l'ancien Lyonnais a raté trois matchs de suite en octobre avant de rejouer mercredi en Ligue des champions. Il est entré en jeu lors de la large victoire du Real face au Celtic (5-1).