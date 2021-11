Equipe de France: comment Mbappé améliore son jeu de tête

Kylian Mbappé a inscrit un superbe but de la tête, samedi lors de la large victoire de l’équipe de France face au Kazakhstan (8-0). Un domaine qu’il confie avoir travaillé alors qu’il n’était pas vraiment son point fort.

Une belle détente, un timing parfait et un ballon parfaitement placé dans le petit filet opposé du but kazakh. Kylian Mbappé a dévoilé une nouvelle corde de son arc, samedi lors de la large victoire de l’équipe de France face au Kazakhstan (8-0) lors des qualifications à la Coupe du monde 2022. Un jeu de tête parfait et clinique. Une vraie nouveauté pour la star française, habituée à compiler les buts de frappes des deux pieds, moins de la tête.

Selon les données de Transfermarkt, il a trouvé la faille à huit reprises de la tête, sur ses 169 réalisations en clubs. Un ratio infime. Mais celui-ci augmente sur la saison en cours puisqu’il a déjà trouvé la faille à deux reprises de cette manière avec le PSG (contre Brest et Reims) sur les sept inscrits toutes compétitions confondues. Signe d’une vraie amélioration dans le secteur de jeu. Samedi, il a pointé son front à plusieurs reprises pour souligner qu’il faudrait désormais identifier cette partie de son corps, comme une nouvelle source de danger.

Et cela surprend même ses plus proches collègues de travail. Même son sélectionneur n’a pas vraiment cru à l’intentionnalité de son geste lorsqu’il a marqué de la tête à l’entraînement ce week-end.

"Vendredi j’ai marqué de la tête à l’entraînement avec mon cache-cou, a souri l’attaquant parisien à l’issue de la rencontre, samedi. Le sélectionneur criait à la chance donc c’est un coup du destin. C’est vrai que je n’ai pas un grand jeu de tête mais depuis cette année j’ai beaucoup progressé déjà. Ce n’est pas un jeu de tête de haut niveau mais cela commence à correspondre un peu plus à ce que je veux devenir. Je vais continuer à travailler pour en marquer d’autres."

Il travaille ce domaine depuis quelques semaines

Selon Le Parisien, ces progrès ne sont pas le fruit du hasard. L’ancien Monégasque travaille son jeu de tête depuis quelques semaines et demande à ses partenaires de viser plus régulièrement cette partie pour progresser. Une manière de tendre vers un profil de joueur encore plus complet. Selon le quotidien, Mbappé a pu ressenti un blocage dans ce secteur après ses deux commotions cérébrales en 2016 dans un choc avec Christophe Kerbrat, puis en 2018 lors d’une sortie musclée du gardien lyonnais, Anthony Lopes. Son choc en 2016 ne l’avait pas empêché de marquer quatre fois de la tête au cours de la saison. Mais il a traversé une longue disette dans le secteur avec deux buts entre 2017 et cette saison.

Samedi, à l’issue de la rencontre, Deschamps s’est montré plus sérieux sur le sujet en reconnaissant le travail abattu par "Kyky" pour combler ses lacunes. "C’est une très belle soirée pour lui à titre personnel, a souligné Deschamps en conférence de presse. Petit à petit, il commence à devenir performant de la tête, et comme il a un état d’esprit perfectionniste, il pourra continuer à faire beaucoup de différences et à être efficace. Tout ce qu’il fait affole les compteurs."