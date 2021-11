Equipe de France: Lloris encense Mbappé et Benzema

En conférence de presse ce dimanche, Hugo Lloris a vivement complimenté ses deux coéquipiers en équipe de France Kylian Mbappé et Karim Benzema, auteurs de six des huit buts des Bleus face au Kazakhstan.

"Il ne faut pas qu’il se mette de limites." Invité à répondre aux questions des journalistes ce dimanche après la victorie 8-0 face au Kazakhstan, le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris s'est montré très élogieux envers Kylian Mbappé, mais aussi envers Karim Benzema. Les deux joueurs ont marqué à eux deux six des huit buts des Bleus, un quadruplé pour Mbappé, un doublé pour Benzema.

Le gardien de Tottenham, interrogé sur la performance gigantesque livrée par le joueur du PSG, n'a montré aucune retenue dans ses compliments envers le jeune attaquant : "Il était dans son jardin et il l’a démontré de la plus belle des manières. Il est en pleine confiance". Et Hugo Lloris tient aussi à souligner son bon retour en équipe de France, alors que Kylian Mbappé avait manqué le dernier tir au but face à la Suisse en huitièmes de l'Euro, synonyme d'élimination: "A l'image de tous les joueurs qui ont participé à l'Euro, lorsqu'on ne répond pas aux attentes, il y a des doutes mais il faut se servir de ces moments pour progresser. C’est ce que font les grands champions, comme Kylian". Puis il ajoute: "Il est fait pour battre les records, aller chercher des titres, il a ça en lui et il ne faut pas qu’il se mette de limites".

"Karim Benzema amène quelque chose en plus à l'équipe"

Des éloges faites aussi envers Karim Benzema, dont Hugo Lloris salue le retour marquant chez les Bleus: "Il a une certaine aura sur le terrain, il amène quelque chose en plus à l'équipe. On est tous d'accord sur le fait que son retour a été marqué par ses performances, ses statistiques. Je pense que lui non plus n'a pas envie de se mettre des limites. C'est un immense joueur. Ce qu'il réalise avec le Real Madrid ce n'est pas annodin. Très peu de joueurs ont eu l'occasion de le faire autant d'années."