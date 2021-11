Mercato: "Mon avenir ? Je ne sais pas encore", Mbappé ne donne pas d'indices

Auteur 'un quadruplé lors de la large victoire des Bleus face au Kazakhstan (8-0) samedi, Kylian Mbappé est revenu sur la question de son avenir au micro de TNT Sports Brasil en zon mixte.

"Je ne sais pas, je ne sais pas encore." Héros de l'écrasante victoire 8-0 de la France face au Kazakhstan samedi, auteur d'un quadruplé, Kylian Mbappé a de nouveau évoqué son avenir après le match, auprès de la chaîne brésilienne TNT Sports. "Mon avenir ? Je ne sais pas, je ne sais pas encore", répond l'attaquant dubitatif. Puis il ajoute : "Je suis à Paris. J'ai déjà dit que j'ai passé cinq années extraordinaires ici, que j'ai apprécié chaque moment et que je continue à le faire. Ici, il y a beaucoup de choses importantes qui vont venir, de grandes opportunités, mais j'en ai déjà parlé."

De nouveaux défis qui attendent Kylian Mbappé, dont la Coupe du monde 2022, pour laquelle l'équipe de France s'est qualifiée samedi soir grâce à sa victoire au Parc des Princes. Après sa très grande performance, saluée unanimement par la presse internationale, le numéro 10 des Bleus s'est expliqué sur son bon état de forme : "Je suis dans un bon moment, je suis heureux sur le terrain et dans ma vie. Cela aide à réaliser une grande performance."

"Nous avons l'un des meilleurs tridents du monde"

Il est aussi revenu sur le trident qu'il forme aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann, souvent qualifié comme "le meilleur du monde". "Je ne sais pas s'il on est le meilleur trident, confie-t-il. Les autres équipes ne sont pas mauvaises non plus. Il y a de grandes équipes." Puis il précise : "Bien sûr, nous avons l'un des meilleurs tridents du monde, mais le meilleur du monde, c'est selon les goûts de chacun. Nous nous entendons bien, nous voulons jouer les uns pour les autres et surtout pour l'équipe nationale française." Une entente remarquée samedi face au Kazakhstan, puisque Kylian Mbappé a délivré une passe décisive à Karim Benzema pour le but du 5-0 puis a laissé Antoine Griezmann tirer le pénalty, alors qu'il avait l'occasion d'inscrire un quintuplé.