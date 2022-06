Équipe de France: Coupe du monde, place de titulaire… Les objectifs élevés de Konaté avec les Bleus

Convoqué pour la première fois en équipe de France pour pallier le forfait de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté était présent en conférence de presse ce mardi. Le défenseur central de Liverpool (23 ans) s’est dit très heureux d’avoir fait ses premiers pas en sélection. Mais il ne compte pas s’arrêter là.

C’est l’un des nouveaux visages des Bleus. Et il compte bien revenir sous le maillot frappé du coq à de multiples reprises. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps afin de pallier la blessure de Raphaël Varane, touché contre le Danemark vendredi dernier, Ibrahima Konaté était présent en conférence de presse ce mardi. L’occasion pour lui de revenir sur sa présence dans le groupe.

>> Revivez la conf de presse de Konaté et de Rabiot

"Bien sûr que c'est un objectif. Et je ne pensais pas que cela serait un objectif à court terme, a savouré le défenseur central de Liverpool, âgé de 23 ans. Cela me réjouit d'être là et je veux encore travailler pour être au Qatar la saison prochaine. (...) Je ne pensais pas pouvoir un jour porter ce maillot avec le coq. J'y suis et il faut vivre le truc sans trop le rêver."

Konaté: "Travailler et progresser afin de postuler pour une place de titulaire"

S’il n’a pour l’instant pas encore connu sa première sélection, Deschamps l’ayant laissé sur le banc ce lundi lors du match nul en Croatie (1-1), le joueur formé à Sochaux et révélé à Leipzig souhaite désormais se faire progressivement une place dans le onze des Bleus.

"Bien sûr que c'est un objectif quand on joue dans l'un des meilleurs clubs du monde, a ajouté Konaté devant les journalistes. Maintenant, il y a de très bons défenseurs à mon poste et certains avec beaucoup plus d'expérience. À moi de faire la différence en club. La sélection était un objectif, maintenant j'y suis mais ce n'est pas un objectif en soi. Cela doit me donner plus d'énergie pour travailler et progresser afin de postuler pour une place de titulaire."

Alors que les Bleus ont encore deux matchs à disputer dans cette fenêtre internationale, en Autriche ce vendredi (20h45) et contre la Croatie lundi prochain au Stade de France (20h45), Konaté, qui a reçu un appel alors qu’il était en Grèce pour profiter de son temps libre, pourrait bien retourner en vacances après avoir connu sa toute première sélection.