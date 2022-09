Équipe de France: la mise au point de Deschamps sur le dossier Pogba

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps évoque le cas Paul Pogba, blessé et incertain pour le Coupe du monde, tout en mêlant dans le même temps dans une affaire judiciaire contre son frère. Selon ses mots, le milieu de terrain turinois ne sera pas au Mondial s’il n’est pas complètement rétabli.

Didier Deschamps ne fera aucun cadeau à Paul Pogba. Récemment opéré au genou droit, la durée d’absence du milieu de la Juventus est estimée jusqu’en début novembre, soit quelques jours avant le début de la Coupe du monde. Son sélectionneur affirme ce jeudi qu’il ne sera pas retenu s’il n’est pas "apte physiquement".

"Il est impossible aujourd’hui d’affirmer quoi que ce soit (si ce n’est) à travers l’intervention et le protocole de soin qu’il a, annonce Deschamps en conférence de presse. Il y a un délai avec une fourchette qui est plus au moins courte ou longue s’il n’y a pas de problématique. Je connais très bien Paul, avec qui j’échange régulièrement. Il va tout faire pour revenir au plus vite, sans prendre de risque non plus. Mais aujourd’hui, personne, même lui, ne peut affirmer ou non (sa présence)".

"Ce n’est pas un G.O, il n’est pas là pour amuser la galerie"

"Avant de rentrer dans le deuxième critère qui peut être la condition athlétique et le temps de jeu, qu’il puisse être guéri, espère-t-il. Depuis que je suis là, je n’ai jamais pris un joueur qui n’était pas totalement rétabli. Il a suffisamment de respect pour lui-même aussi. Ce n’est pas un G.O, il n’est pas là pour amuser la galerie. Il est là, il est rétabli, déjà ça serait une très bonne chose, dans une condition physique en point d’interrogation. Je n’ai pas les réponses aujourd’hui parce que je ne partirai pas, comme je ne suis jamais parti, par l’expérience accumulée, avec un joueur, quel qu’il soit, qui ne soit pas apte physiquement à être présent".

Didier Deschamps insiste sur le fait que Paul Pogba ne se rendra pas au Qatar s'il est à cours de rythme. "Il ne viendra pas s’il n’est pas apte, répète-t-il. Au mois de juin, il aurait pu venir mais si c’est venir pour venir, lui ne veut pas ça non plus. Même s’il le voulait, c’est moi qui dirait non. Ce n’est pas concevable. Le nombre de joueurs qui seront là sont tous prêts à jouer. Il va y avoir des disparités sur le plan athlétique. (…) Paul ne va pas venir là parce qu’il fait partie des cadres, pour être un leader et juste être là. Il ne veut pas ça. Ça n’a pas de sens. On est dans la compétition, il y a des compétiteurs et ceux qui sont sélectionnés seront aptes à répondre à ces exigences-là".

"C’est quelqu’un qui est solide, qui a du caractère et il est focus sur le terrain"

Le sélectionneur des Bleus a aussi été interrogé au sujet de l’affaire qui secoue actuellement la famille Pogba: "Je ne suis jamais inquiet, je suis de nature tranquille, sereine, en toute circonstance, tempère-t-il. J’ai échangé régulièrement avec Paul. Ne me demandez pas d’intervenir dans les histoires qui ont pu être créées. C’est factuel aujourd’hui. (…) La justice fait son travail. Malgré tout, c’est quelqu’un qui est solide, qui a du caractère et il est focus sur le terrain, ce qui va l’amener à revenir sur le terrain pour se donner les moyens d’être rétabli". Le compte à rebours est lancé.