Equipe de France: Deschamps confirme la fin du 3-5-2 et le retour de "la défense à quatre"

En conférence de presse après l'annonce de la liste des Bleus pour la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a fait savoir qu'il abandonnait le système à trois défenseurs centraux pour passer à quatre derrière.

Voilà qui explique sans doute l'absence de Jonathan Clauss. Pour la Coupe du monde 2022, l'équipe de France jouera avec un système tactique à quatre défenseurs. Didier Deschamps l'a annoncé lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de la liste des 25 joueurs retenus. "De par la structure de la liste, évidemment, l'option n'est pas une défense à trois, mais une défense à quatre", a-t-il déclaré mercredi.

"Je sais aujourd'hui comment on jouera", a-t-il ajouté plus tard sans trop développer, mais en précisant tout de même vouloir mettre les joueurs dans leur "meilleure position".

Le système a eu raison de Clauss

Depuis l'échec à l'Euro 2021, l'équipe de France a plusieurs fois joué à trois défenseurs centraux et deux pistons. Mais Didier Deschamps n'a pas été convaincu: "Le ressenti des joueurs, de certains joueurs, a nourri ma réflexion. On a fait de bonnes choses dans ce système, mais on a aussi été en difficulté. Même si on a renversé des situations très compromises, on a été très souvent en déséquilibre".

Pour Didier Deschamps, il est primordial que les Bleus soient solides "pour exister" dans ce Mondial au Qatar. "Il faudra bien défendre, et mieux défendre, a-t-il prévenu. Pas au détriment de l'animation offensive. Mais si je prends cette option, c'est parce que je suis convaincu que c'est mieux, que c'est plus adapté".

"Le système, forcément, malheureusement, amène à des choix de joueurs qui sont différents", a ajouté Didier Deschamps, confirmant plus tard que Jonathan Clauss, piston droit à l'Olympique de Marseille, avait pâti de ce revirement tactique.