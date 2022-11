Equipe de France: Clauss, Maignan, Digne, Ben Yedder… Les grands absents de la liste

Ce mercredi soir, Didier Deschamps a officialisé la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Avec forcément plusieurs déçus pour diverses raisons: Mike Maignan, Jonathan Clauss, Lucas Digne, Ferland Mendy, Wissam Ben Yedder.

Leur rêve de disputer la plus belle des compétitions de football s’est envolé. Ce mercredi soir, Didier Deschamps a officiellement annoncé la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Même si les équipes qualifiées au Mondial ont été autorisées à établir des listes élargies et que 25 joueurs ont finalement été convoqués chez les Bleus, plusieurs éléments vont rester à quai.

• Mike Maignan

Pendant un temps, il était question que Didier Deschamps appelle quatre gardiens et convoque au total 26 joueurs. La raison: la blessure de Mike Maignan à un mollet. Le gardien de l'AC Milan, qui enchaînait les prestations de grande qualité, n'a pas joué le moindre match depuis fin septembre. Sans ce pépin physique, il aurait sans aucun doute été la doublure du capitaine Hugo Lloris. Mais les derniers examens ont dû montrer qu'un rétablissement pour le début de la compétition n'était pas envisageable.

· Jonathan Clauss

Même s’il n’a découvert les Bleus qu’en mars dernier, sa présence au Qatar était presque une évidence au regard de la faible concurrence à son poste. Pur piston droit, Clauss avait été l’un des grands gagnants du passage en 3-5-2 opéré par Deschamps. Dans la tête du sélectionneur, la présence de Benjamin Pavard et Jules Koundé, deux profils bien plus défensifs, est suffisante pour s’occuper du couloir droit, ce qui témoigne d’une volonté de repasser à une défense à quatre. Le Marseillais, malgré des apparitions timides sous le maillot bleu, a pourtant été présent lors des trois derniers rassemblements des Bleus et joué 135 minutes au cours des deux dernières rencontres des champions du monde en titre au mois de septembre.

• Wissam Ben Yedder

Déjà absent du Mondial 2018 et jamais entré en jeu à l'Euro 2021, Wissam Ben Yedder doit une nouvelle fois s’incliner devant une féroce concurrence en attaque. Présent lors du rassemblement de juin dernier, l’ancien Sévillan (19 sélections, trois buts) est l’un des grands perdants du retour en grâce d'Olivier Giroud aux yeux de Deschamps. Auteur d’un très bon début d’automne (huit buts en huit rencontres toutes compétitions confondues entre le 18 septembre et le 27 octobre), il n’a pas réussi à bousculer la nouvelle hiérarchie en attaque.

• Lucas Digne

Comme en 2018, quand il avait vu le Mondial russe lui passer sous le nez après avoir été de tous les derniers rassemblements, Lucas Digne a une nouvelle fois quitté les petits papiers du staff tricolore au pire des moments. En septembre, une blessure à la cheville l’avait privé des matchs de Ligue des nations alors qu’il avait été présent dans toutes les listes de Deschamps depuis l’automne 2021. Sorti de l’infirmerie fin octobre et buteur le week-end dernier contre Manchester United, le latéral d’Aston Villa (46 sélections) a vu Didier Deschamps préférer le défenseur central Lucas Hernandez comme doublure de son frère Théo.

· Ferland Mendy

On disait que Ferland Mendy (9 sélections) était en concurrence avec Lucas Digne. Aucun n'a donc été sélectionné. Le latéral gauche du Real Madrid, acteur de la finale de la Ligue des champions la saison passée, paie notamment ses prestations décevantes lors du dernier rassemblement des Bleus, en septembre contre l'Autriche et le Danemark. Didier Deschamps a également dû remarquer que l'ancien Lyonnais n'avait pas été titularisé par Carlo Ancelotti dans les deux principaux matchs du Real Madrid en Ligue des champions cette saison (contre le RB Leipzig).

• Randal Kolo Muani

À la différence de Youssouf Fofana, appelé, comme lui, pour la première fois lors du dernier rassemblement, il n’a pas transformé l’essai. Comme Ben Yedder, Randal Kolo Muani paye la présence de Giroud dans cette liste, et plus globalement le grand nombre de talents offensifs à la disposition de Deschamps. Pourtant, l’ancien pensionnaire de la Beaujoire a tout fait pour tenter de convaincre le sélectionneur français de lui accorder sa confiance. Auteur de quatre buts toutes compétitions confondues sur les sept derniers matchs de Francfort et surtout très intéressant en Ligue des champions, "RKM" a pourtant fini fort dans cette dernière ligne droite avant la liste. Mais c’était insuffisant.

• Alban Lafont

Le portier nantais n’a pas profité de la liste élargie et de la sélection de quatre gardiens. Devenu un pilier du FC Nantes à seulement 23 ans, Alban Lafont a longtemps été pressenti pour occuper un poste de troisième gardien derrière les intouchables Hugo Lloris et Mike Maignan. Finalement, Deschamps lui a préféré les expériences d’Alphonse Areola et de Steve Mandanda. En septembre dernier, il a été appelé pour la première fois de sa carrière pour pallier la blessure de Lloris. Un échantillon trop maigre, à en croire la décision de Deschamps.

· Moussa Diaby

Avec 8 sélections et de belles statistiques avec le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby s'était fait une petite place chez les Bleus la saison passée. Il avait été lancé en septembre 2021, puis avait été convoqué lors des quatre rassemblements suivants. Mais ses performances avec l'équipe nationale n'ayant pas été marquantes, l'ancien Parisien a finalement été laissé à la maison lors des matchs disputés en septembre. Et finalement, l'ailier de 23 ans, un peu moins clinquant avec son club cette saison (13e de Bundesliga, une seule victoire en Ligue des champions), se retrouve laissé à quai.