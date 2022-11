Equipe de France: Deschamps explique pourquoi il a appelé aussi tardivement Marcus Thuram comme 26e joueur

Didier Deschamps a expliqué lundi ce qui l'a poussé à attendre pour sélectionner un 26e joueur pour composer le groupe tricolore en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le sélectionneur de l'équipe de France a finalement appelé Marcus Thuram. Un choix, selon lui, absolument pas lié à la condition physique de Karim Benzema.

25+1 qui font 26. Didier Deschamps avait jusqu'à ce lundi pour boucler la liste de 26 noms envoyés à la Fifa en vue de la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar. Après les derniers matchs du week-end dans les cinq grands championnats, le sélectionneur de l'équipe de France a choisi d'ajouter Marcus Thuram au groupe préalablement annoncé la semaine dernière. Le buteur a donc rejoint Clairefontaine pour le début du rassemblement des Bleus. Une convocation tardive tout sauf illogique aux yeux de Didier Deschamps.

"C'est vrai que j'ai fait une première liste de 25 même si j'ai aussi communiqué aussi, peut-être ne l'avez-vous pas tout entendu, le fait que j'avais des deadlines à respecter. J'ai jusqu'à 19 heures pour verrouiller la liste, a expliqué le technicien face aux journalistes ce lundi à Clairefontaine. Dans mon esprit je savais que j'allais prendre un 26e mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière, post-liste mercredi et les matchs de ce week-end pour avoir une photographie la plus claire possible avant qu'ils viennent nous rejoindre."

"Le joueur que j'avais à l'esprit pour être le 26e mercredi"

Didier Deschamps l'a reconnu volontiers, il attendait les derniers matchs européens pour compléter son effectif en cas de blessure. Mais le nom de Marcus Thuram figurait déjà tout en haut des options éventuelles du sélectionneur.

"Au cas où, pour avoir une option sur ce 26e qui pouvait être dans les trois lignes. A savoir défense, milieu et attaque, a encore expliqué l'ancien milieu de l'équipe de France. A partir du moment où dimanche soir, j'avais cette photographie qui était claire, j'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit pour être le 26e mercredi dernier."

Pas d'inquiétude physique pour Benzema

Préservé lors des derniers matchs du Real Madrid en raison d'une gêne musculaire, Karim Benzema a commencé à inquiéter certains fans des Bleus. Mais Didier Deschamps s'est montré très rassurant, et très clair: Marcus Thuram n'est pas sélectionné afin d'anticiper un éventuel forfait du récent Ballon d'or.

"Il a été officialisé ce lundi. Mais ce n'est pas par rapport à Karim (Benzema) ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes, a assuré le sélectionneur des Bleus. C'est un équilibre dans la liste par rapport aux joueurs défensifs et offensifs."