Equipe de France: Marcus Thuram, la récompense après un gros début de saison

Marcus Thuram est récompensé de sa grosse saison avec Mönchengladbach et de son vécu avec l’équipe de France pour s’inviter comme 26e homme surprise dans la liste pour la Coupe du monde.

Il n’a pas eu droit au petit frisson de l’annonce de la liste dans le JT de TF1, mercredi dernier. Mais Marcus Thuram a dû apprécier à sa juste valeur la surprise réservée par Didier Deschamps, ce lundi matin. L’attaquant a été retenu comme 26e homme de la liste de l’équipe de France pour participer à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le sélectionneur s’était laissé le droit de compléter son groupe en annonçant 25 noms alors que le règlement l’autorise à en enregistrer 26 au plus tard, ce lundi à 19h.

Rien n’a filtré sur les raisons de cet appel de dernière minute. Existe-t-il un doute sur un attaquant? Sur Karim Benzema, qui a manqué cinq des six derniers matchs du Real Madrid? Didier Deschamps en dira peut-être plus, ce lundi en conférence de presse à partir de 16h. Thuram sera en tout cas retenu pour évoluer dans le secteur de jeu du nouveau Ballon d’or. Longtemps habitué à évoluer sur les ailes, Marcus Thuram a été repositionné dans l’axe depuis le début de saison après le départ de Breel Embolo à Monaco.

"Un joueur de classe mondiale" dans le viseur du Bayern

Thuram brille dans cette position avec 13 buts et quatre passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions confondues. Après 15 journées, il figure en deuxième position du classement des buteurs de Bundesliga (10) derrière Christopher Nkunku (12, Leipzig) qu’il retrouvera avec les Bleus. Un contraste saisissant avec la saison 2021-2022 achevée avec trois petits buts en 23 matchs en raison de blessures (genou, adducteurs, problèmes musculaires…) mais aussi de ses difficultés sous les ordres d’Adi Hütter, qui le préférait dans le couloir gauche. L’arrivée de Daniel Farke sur le banc a changé la donne.

L’ancien entraîneur de Norwich l’a convaincu de se recentrer sur le front de l’attaque cet été. "A partir de ce moment-là, il a travaillé très, très dur, a ajouté du travail supplémentaire dans la salle de musculation et s'est mis à un autre niveau de forme physique", a expliqué le technicien au cours de la saison. Après un doublé contre Wolfsburg, Marcel Schäffer, directeur du club, avait souligné l’incapacité de ses joueurs à réduire le rayonnement du fils de Lilian. "Thuram est un attaquant de classe mondiale, avait-il confié. Il faut réduire son impact au minimum, malheureusement nous n'y sommes pas parvenus."

Son entraîneur Daniel Farke lui tresse régulièrement des louanges en confiant qu’il ne l’échangerait contre "aucun autre joueur du championnat". La cote de Thuram est à son plus haut en Allemagne après être descendu subitement en décembre 2020 suite à l’affaire du crachat au visage du défenseur d’Hoffenheim, Stefan Posch. Cela ne l’avait pas empêché de participer au dernier Euro avec les Bleus quelques mois plus tard. Il était entré en jeu lors du huitième de finale perdu contre la Suisse (3-3, 5 tab 4) lors duquel il avait transformé son tir au but. Thuram n’a pas été appelé depuis pour les raisons évoquées plus haut (blessures et méformes).

Son repositionnement, son rayonnement et sa réussite devant le but lui rouvrent in extremis les portes des Bleus pour la première Coupe du monde de sa carrière à 25 ans (soit un an plus tôt que son père Lilian qui avait joué sa première à 26 ans en 1998). Les gros clubs n’ont pas attendu ce retour pour lui faire les yeux doux puisque le Bayern Munich pense à lui dès janvier pour lui confier le numéro 9 vacant depuis le départ de Robert Lewandowski. D’autres clubs européens, notamment en Angleterre, sont aussi très attentifs à son profil autant qu’à sa situation contractuelle puisqu’il sera en fin de contrat avec Mönchengladbach en juin prochain.