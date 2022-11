Equipe de France: Marcus Thuram appelé en renfort pour la Coupe du monde

Selon des informations de L’Equipe confirmées par RMC Sport, le staff de l’équipe de France a décidé d’appeler Marcus Thuram (25 ans, 4 sélections) comme 26e joueur dans la liste pour la Coupe du monde 2022.

Les joueurs de l’équipe de France retrouveront un invité surprise, ce lundi midi lors du rassemblement à Clairefontaine. Selon des informations de L’Equipe confirmées par RMC Sport, Marcus Thuram a été appelé comme 26e homme de la liste retenue pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). La raison de ce renfort de dernière minute n’a pas encore filtré mais Didier Deschamps assure le coup alors qu’il a jusqu’à 19 heures ce lundi pour transmettre sa liste définitive à la Fifa.

La Fédération n'a pas encore officialisé l’information mais une source de l'instance l'a confirmée à l’AFP. Un message a bien été publié sur le compte Twitter officiel de l’équipe de France pour annoncer la convocation de Thuram avant d’être mystérieusement supprimé quelques instants plus tard. Mais Thuram sera bel et bien de la partie.

>> Suivez toutes les infos de l'équipe de France EN DIRECT

L’ancien joueur de Sochaux n’a plus été appelé avec les Bleus depuis l’Euro 2021. Il était entré en jeu lors du huitième de finale perdu contre la Suisse (3-3, 8 tab 4) et avait marqué son tir au but. Depuis, il avait rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants. Replacé comme avant-centre en club, Thuram signe un excellent début de saison avec le Borussia Mönchengladbach (13 buts, 4 passes décisives toutes compétitions confondues). Il serait même dans les radars du Bayern Munich, qui étudie la possibilité de recruter un attaquant de pointe lors du prochain mercato hivernal.

Lors de sa conférence de presse suivant l’annonce de sa liste jeudi, Didier Deschamps avait laissé la porte ouverte à la convocation d’un dernier renfort avant la date-limite. Chose faite même si le dernier week-end dans les différents championnats n’a donné lieu à aucune mauvaise surprise parmi les 25 premiers sélectionnés. Parmi les joueurs à l’état de forme incertain, Presnel Kimpembe a rejoué avec le PSG. Comme annoncé, ce ne fut pas le cas de Raphaël Varane, dimanche avec Manchester United, ni Karim Benzema, jeudi avec le Real Madrid.

L’avant-centre de l’équipe de France a rassuré sur son état de forme vendredi lors de sa visite à Lyon pour présenter son Ballon d’or. Le staff a-t-il voulu se prémunir de toute mauvaise surprise en appelant Thuram? Didier Deschamps s’expliquera ce lundi à partir de 16h en conférence de presse.