Juventus: décisif pour son retour, Pogba veut "revenir au sommet" et gagner des trophées

Paul Pogba, dont le dernier match remontait au 14 mai, a rejoué dimanche lors du nul de la Juventus Turin face à Bologne (1-1). L'international tricolore a affiché son ambition avec les Bianconeri, avec qui il espère rapidement remporter des trophées.

Paul Pogba est de retour, et il a les crocs. Entré pour la dernière demi-heure du match de Serie A face à Bologne (1-1), dimanche, le milieu de terrain français a retrouvé le plaisir de fouler une pelouse.

Et avec lui l'ambition de reperformer au haut niveau, lui qui n'avait plus joué depuis le 14 mai dernier. "Je suis content d'avoir retrouvé le terrain, de pouvoir refaire ce que j'aime par dessus tout au monde, de me sentir bien physiquement et de pouvoir aider l'équipe", a déclaré le champion du monde 2018 à DAZN.

Décisif sur le but de Vlahovic

L'international tricolore (91 sélections, 11 buts) a été longtemps sur le flanc la saison dernière à cause d'une blessure à un genou puis à une cuisse. S'il s'est dit "un peu déçu du résultat", Pogba a tout de même bien utilisé sa demi-heure de jeu, en étant à l'avant-dernière passe sur le but égalisateur de Dusan Vlahovic (80e).

"Maintenant que je me sens très bien physiquement, je veux revenir au sommet. (...) J'ai tellement faim. Je n'ai que 30 ans, je veux remporter des trophées et donner de la joie aux fans", a-t-il assuré.

Pogba n'avait disputé que 10 matches en 2022-23, avant de louper la Coupe du monde avec les Bleus au Qatar. Il a manqué l'intégralité de la préparation de la Juve, mais avait fait son retour dans le groupe bianconero le week-end dernier à l'Udinese (3-0), sans entrer en jeu.