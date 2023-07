Real: Ancelotti annonce un changement sur le positionnement de Camavinga

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti affirme qu’Eduardo Camavinga jouera désormais "comme relayeur ou comme sentinelle, pas comme latéral" la saison prochaine, après l'intérim du Français sur la gauche de la défense.

Eduardo Camavinga reconverti en latéral gauche, c’est peut-être déjà terminé. Ce vendredi, juste avant de s’envoler pour la tournée américaine de présaison du Real Madrid, son entraîneur Carlo Ancelotti annonce en conférence qu’il compte utiliser l’international français exclusivement au milieu de terrain la saison prochaine.

"Si Mendy et Fran Garcia sont là, il ne jouera pas latéral"

"Il a joué latéral dans l'urgence à cause de la blessure de Mendy, rappelle l’entraîneur merengue. Mendy est très bien, comme Fran Garcia, qui peut nous apporter beaucoup. Camavinga est un milieu avec une grande qualité et une projection, l'idée est de l'utiliser comme relayeur ou comme sentinelle, pas comme latéral. Si Mendy et Fran Garcia sont là, il ne jouera pas latéral".

La saison passée, l’ancien Rennais avait pour rappel alterné entre une position de milieu défensif ou relayeur et le couloir gauche de la défense, notamment occupé lors des quarts et demi-finales de la Ligue des champions. Un poste nouveau découvert avec les Bleus lors de la Coupe du monde et le match de poule contre la Tunisie (0-1).

Vers un abandon du 4-3-3 ?

"Il se peut que cette année nous allons jouer un système différent, compte tenu de ce que nous avons fait, des systèmes que nous avons utilisés ces dernières années et qui nous ont donné beaucoup de succès et que nous ne devons pas oublier, ajoute Ancelotti au sujet de son habituel 4-3-3. Il faut essayer de trouver un nouveau style (…) Les joueurs doivent se sentir à l'aise dans le système dans lequel ils jouent".

Le coach italien aura quatre matchs pour se rôder et tenter de trouver le bon schéma avant la reprise du championnat. Le Real Madrid doit affronter aux États-Unis l’AC Milan (24/07), Manchester United (27/07), le FC Barcelone (29/07) et la Juventus (03/08) en match amical.