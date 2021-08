Equipe de France: pourquoi Le Graët n’a pas prolongé Deschamps

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), explique pourquoi il n’a pas étendu le contrat de Didier Deschamps au-delà de 2022. "Ce n'est ni fermé, ni ouvert", confie-t-il pour une éventuelle prolongation.

C’est le jour de la rentrée pour l’équipe de France, ce lundi, deux mois après l’élimination en huitième de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4). Les Bleus ont rendez-vous à Clairefontaine pour préparer leurs trois matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 contre la Bosnie-Herzégovine (1er septembre à Strasbourg), l’Ukraine (le 4 à Kiev) et la Finlande (le 7 à Lyon). Ils seront toujours emmenés par Didier Deschamps, conforté dans ses fonctions de sélectionneur par Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, cet été.

Deschamps trouve ça "normal"

Une évidence pour le patron du foot français après une rencontre entre les deux hommes. "Didier est venu me voir à Guingamp, confie Le Graët dans Ouest-France. Il y avait deux questions: lui-même restait-il motivé et moi, avais-je envie de continuer avec lui ? Cela a été réglé rapidement. Il m’a dit qu’il était déçu de l’Euro, mais qu’il avait encore une forte motivation. Moi aussi. La seule chose qui a changé: j’ai l’habitude de prolonger les contrats de mes sélectionneurs avant les grandes compétitions. Là, je ne le ferai pas. Il m’a répondu qu’il trouvait cela normal."

Deschamps est actuellement lié avec les Bleus jusqu’en décembre 2022 après la Coupe du monde. Pour Le Graët, la question d’étendre son bail ne se pose pas. "D’abord, il faut qu’on se qualifie pour le Qatar, explique-t-il. Et comme on se connaît assez, il n’y a pas besoin de cent ans pour discuter."



Il laisse toutefois planer la possibilité de changer d’avis. "Un an et demi avant, on ne peut pas savoir, conclut-il. Est-ce que je serai encore là ? On verra bien (sourire). Ce n’est ni fermé, ni ouvert."