Equipe de France: Diallo va échanger avec Mbappé et Griezmann sur les droits à l'image

Philippe Diallo, président de la FFF, va discuter directement avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour tenter de régler la question des droits à l'image.

Les discussions sur les droits à l'image en équipe de France se poursuivent entre Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), et les représentants des joueurs, à savoir le capitaine Kylian Mbappé et le vice-capitaine Antoine Griezmann. Les échanges portent notamment sur certains détails juridiques de ce dossier. Un accord est encore loin.

Philippe Diallo, qui compte discuter directement avec les deux joueurs, devrait se déplacer à Clairefontaine dans le week-end. Ce devrait normalement être ce samedi.

La FFF autorisera-t-elle un joueur à refuser de participer à une séance de sponsoring?

La discussion pourrait faire avancer les choses pour essayer de finaliser au plus vite ce nouveau contrat de droits à l'image. Si la rémunération par joueur et par match ne semble pas poser de difficulté (25.000 euros pour l'ancien contrat qui court toujours), c'est le droit pour un joueur de refuser de participer à une séance avec un sponsor qui porte à discussion entre les conseillers des deux représentants et la fédération.

Sur ce rassemblement de juin, aucun shooting photo n'est au programme. La FFF a uniquement prévu deux entraînements particuliers, mardi et mercredi. D'abord une séance dédiée aux partenaires, puis une opération "entraînement de rêve" en présence d'enfants invités par les sponsors.

En mars 2022, Kylian Mbappé avait refusé de participer à une séance photo avec les sponsors de l'équipe de France, car il dénonçait cette ancienne convention qui obligeait les joueurs sélectionnés à se soumettre aux opérations publicitaires de la FFF. Il avait réitéré ses propos lors d'un autre rassemblement en septembre 2022.