Equipe de France: Digne défend Benzema face aux critiques

Présent en conférence de presse à deux jours de Portugal-France mercredi à Budapest, l’arrière gauche des Bleus Lucas Digne a été interrogé sur le manque d’efficacité de l’avant-centre des Bleus Karim Benzema depuis le début de l’Euro 2021. Le joueur d’Everton l’a défendu et assuré que la star du Real Madrid n’est pas affectée.

Quatre matchs, une béquille et… zéro but. Si le retour inattendu de Karim Benzema en équipe de France avait fait beaucoup de bruit, son manque d’efficacité commence à en faire un peu aussi. Après un penalty manqué face au pays de Galles, la préparation de l’attaquant du Real Madrid a été perturbée par une grosse béquille contractée face à la Bulgarie. Rétabli à temps pour le premier match de l’Euro 2021, il est resté muet face à l’Allemagne (0-1). Dommage car KB19 s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu après une passe de Kylian Mbappé.

Maladroit en première période face à la Hongrie (1-1) samedi, il n’a pas non plus fait trembler les filets samedi à la Puskas Arena et reste donc bloqué à 27 buts en 85 sélections. Largement suffisant pour faire naitre quelques doutes voire quelques critiques alors que le Madrilène sort de sa meilleure saison au Real et qu’il forme, avec Mbappé et Griezmann, le trio d’attaque le plus redouté… sur le papier.

"Zéro question au sein du groupe"

"Je ne sens personne affecté par ça, a commenté Lucas Digne, interrogé lundi en conférence de presse. On connait tous sa qualité. Il l’a démontrée depuis énormément d’années au Real Madrid. Il fait énormément pour l’équipe. C’est un attaquant très mobile, qui bouge énormément. Comme le disait Antoine (Griezmann), quand le premier but va arriver, ce sera comme le robinet." Dimanche, le buteur français face aux Hongrois avait utilisé cette image pour défendre son équipier : "Quand il va en mettre un, le robinet sera ouvert et ça va couler, avait déclaré le Catalan. On est derrière lui, il a l'appui du staff. Il faut être patient. Il a des occasions." Lucas Digne est donc sur la même longueur d’onde : "Il y a zéro question au sein du groupe."