Équipe de France en direct: Deschamps en conférence de presse pour le début du rassemblement

Dans les colonnes de L'Equipe, Noël Le Graët a réagi à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Heureux de voir le prodige rester en Ligue 1, le patron de la FFF a aussi dédramatisé la situation dans l'affaire des droits à l'image en équipe de France.

"Avec lui, il n'y a jamais eu de problèmes. Ni avec le groupe équipe de France. Aucun. J'ai pour lui une estime humaine et sportive, a confié le patron de la FFF. Je l'adore et je pense qu'il me me rend bien. Il n'y a pas de conflit. L'estime fédérale est exceptionnelle. J'ai fait une réunion avec les salariés, vendredi. Tout le monde me parlait de Kylian."