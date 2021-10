Equipe de France en direct: suivez la conf' de Deschamps avant le Final 4 en Ligue des nations

"On a tout fait pour être à ce Final 4, il y a une place à jouer en finale. C'est un titre en plus, vous le mettrez où vous voulez dans l'échelle. Pendant ce temps nos adversaires dans les qualifications pour le Mondial joueront deux matchs et on en saura plus. On rebasculera sur les qualifications après mais i ne faut minimiser la Ligue des nations. C'est une compétition en plus qui a remplacé les matchs amicaux qui n'avaient que peu d'intérêt. On est là avec un objectif."