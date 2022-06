France-Croatie: la compo probable des Bleus, avec Mbappé et Nkunku

Pour son dernier match en juin contre la Croatie ce lundi (20h45) en Ligue des nations, Didier Deschamps devrait aligner un 3-5-2 avec Kylian Mbappé, Jonathan Clauss et Mike Maignan.

Kylian Mbappé devrait faire son grand retour dans le onze ce lundi (20h45) au Stade de France face à la Croatie, pour le dernier des quatre matchs de l'équipe de France de cette période estivale. Pour la quatrième journée de la Ligue des nations, Didier Deschamps devrait faire confiance au buteur face à l'Autriche, de retour vendredi après une blessure contractée quelques jours plus tôt.

Le Parisien est attendu en pointe aux côtés de Wissam Ben Yedder ou Antoine Griezmann. Mike Maignan sera titulaire dans le but alors que les Bleus devraient retrouver le 3-5-2 avec les titularisations de Jonathan Clauss à droite et Lucas Digne à gauche, dans des rôles de pistons. Jules Koundé, Ibrahima Konaté et Presnel Kimpembe devraient former la défense centrale alors que le duo Mattéo Guendouzi-Adrien Rabiot est pressenti à la récupération. Christopher Nkunku devrait vivre une troisième titularisation en équipe de France en attaque.

La compo probable des Bleus

Maignan - Koundé, Konaté, Kimpembe - Clauss, Digne - Guendouzi, Rabiot - Nkunku, Ben Yedder (ou Griezmann), Mbappe.

"Kylian n'est pas à 100%"

En conférence de presse ce dimanche, Didier Deschamps a évoqué la périlleuse gestion de Mbappé, qui s'est dit à la disposition de l'équipe, même diminué. "Je gère , a confié le sélectionneur. Avec Kylian et d'autres, j'ai des discussions. Kylian n'est pas à 100%. C'était prévu qu'il fasse une demi-heure lors du dernier match. C'est le dernier match. Il faut faire en sorte de regrouper toutes nos forces pour bien terminer ce stage et gagner contre la Croatie avec Kylian et tous ceux qui pourront commencer et rentrer."

Une victoire face à la Croatie au Stade de France permettrait aux Bleus de se relancer dans une campagne de Ligue des nations bien terne. Après une défaite inaugurale face au Danemark (1-2), les champions du monde ont enchaîné deux matchs nuls consécutifs en Croatie (1-1) et en Autriche (1-1). À mi-parcours, ils pointent à la dernière place du groupe 1, à quatre points des Danois.