Equipe de France: Kanté et Lucas Hernandez quittent les Bleus avant le dernier match contre la Croatie

N'Golo Kanté et Lucas Hernandez, ménagés vendredi en Autriche (1-1), sont forfait pour France-Croatie lundi et quittent le rassemblement de l'équipe de France, a annoncé la FFF ce samedi.

Ils étaient 24, ils ne sont plus que 22. L’équipe de France va devoir composer sans N’Golo Kanté et Lucas Hernandez pour le quatrième et dernier match du mois de juin en Ligue des nations, face à la Croatie lundi soir au Stade de France. Les deux champions du monde vont quitter le rassemblement des Bleus ce samedi, indique la FFF dans un communiqué.

En tribunes face aux Croates (1-1) puis vendredi en Autriche (1-1), le milieu de terrain de Chelsea (31 ans - 53 sélections) souffre d’une douleur au genou. Il n’est pas en mesure de jouer face aux vice-champions du monde dans deux jours.

Lucas Hernandez bientôt à nouveau papa

Lucas Hernandez était lui aussi absent avec les Bleus face aux Autrichiens vendredi soir à Vienne. Mais le défenseur du Bayern (26 ans - 32 sélections) quitte ses partenaires pour une autre raison. Il va retrouver sa compagne qui attend un heureux événement. Kanté et Hernandez ne seront pas remplacés.

Avec deux points en trois matchs, l’équipe de Didier Deschamps n’a toujours pas remporté un match dans cette nouvelle campagne de Ligue des nations dont elle est la tenante du titre.