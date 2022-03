Equipe de France: "En signant aux Etats-Unis, je savais qu’il existait un risque", admet Matuidi

Sans club depuis la résiliation de son contrat de joueur avec l’Inter Miami, pour qui il joue désormais un rôle d’ambassadeur, Blaise Matuidi se maintient en forme en cas d’opportunité de rebondir. Pour l’équipe de France, en revanche, le champion du monde 2018 a conscience de partir de très loin.

Un vieux briscard, mais pas deux. En faisant le choix de rappeler Olivier Giroud en équipe de France afin de pallier la défection de Karim Benzema, Didier Deschamps a fait confiance à l’expérience et au vécu, deux valeurs chères à ses yeux pour constituer son groupe. Le sélectionneur n’a en revanche plus convoqué l’un de ses plus fidèles lieutenants, Blaise Matuidi, depuis près de deux ans et demi.

Le finaliste de l’Euro 2016 et le champion du monde 2018 s’est exilé depuis en Major League Soccer, où son aventure américaine de joueur pour l’Inter Miami s’est terminée il y a quelques semaines, le club ne comptant plus sur lui sportivement pour la saison. Désormais ambassadeur de la franchise de David Beckham, le Français avait conscience d’amenuiser considérablement ses chances internationales.

"Je ne me vois certainement pas sur le terrain à 37-40 ans comme Giorgio (Chiellini) et Gigi (Buffon)"

Sans que cela ne semble affecter outre-mesure l’international aux 84 sélections en Bleus (9 buts), satisfait de son "choix de vie". "Si l’équipe de France me manque? Non (...) J’ai réalisé mon rêve en jouant des matches importants, en gagnant un Mondial, a-t-il assuré mardi à la Gazzetta dello Sport. En signant aux Etats-Unis, je savais qu’il existait le risque de ne plus être convoqué."

Sans club depuis le début du mois de mars, Matuidi n’a pas encore tiré un trait sur sa carrière, et reste attentif aux propositions que l’on pourrait lui faire. "Pour l’instant, j’ai accepté le rôle d’ambassadeur du club, qui me plaît beaucoup, et je continue à me maintenir en forme. Mais je ne sais pas si je vais m’arrêter. Je regarde autour de moi, mais sans anxiété. Je ne me vois certainement pas sur le terrain à 37-40 ans comme Giorgio (Chiellini) et Gigi (Buffon)."

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain ou de la Juventus Turin aura 35 ans le 9 avril prochain. Troyes avait surveillé la situation du milieu de terrain formé dans l'Aube cet hiver.