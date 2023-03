Equipe de France: encore un forfait chez les espoirs, Nkounkou et Massengo appelés

Après avoir perdu Maxence Caqueret, Adrien Truffert et Melvin Bard lundi sur blessure, l’équipe de France espoirs va également devoir se passer de Joris Chotard pour ses deux prochains matchs. Niels Nkounkou (Saint-Etienne) et Han-Noah Massengo (Auxerre) vont renforcer l’effectif de Sylvain Ripoll.

Les allers et venus n’en finissent plus au sein de la sélection espoirs. Ce mardi, les Bleuets ont dû déplorer le forfait du milieu montpelliérain Joris Chotard, non apte pour l’ensemble du rassemblement à cause d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée.

Pour compenser l'absence du joueur héraultais, Sylvain Ripoll a convoqué le défenseur de Saint-Etienne Niels Nkounkou, qui faisait partie de l’équipe de France olympique aux JO de Tokyo. Le milieu de terrain Han-Noah Massengo (Auxerre) est également appelé pour renforcer le groupe.

Trois forfaits déjà enregistrés lundi

Lundi, les espoirs avaient déjà perdu Melvin Bard (Nice), Adrien Truffert (Rennes) et Maxence Caqueret (OL), tous forfait à cause d’un pépin physique. Le milieu Andy Diouf, prêté par le Stade Rennais au FC Bâle, et le défenseur de Troyes Yasser Larouci avaient alors été appelés en renfort.

Afin de préparer l’Euro en Roumanie et Géorgie du 21 juin au 8 juillet, l’équipe de France espoirs affronte l’Angleterre (samedi à 18h) et l’Espagne (mardi 28 mars à 18h30) en match amical.

Le groupe des Bleuets:

Gardiens: Stefan Bajic (Valenciennes), Lucas Chevalier (LOSC), Ilan Meslier (Leeds)

Défenseurs: Benoît Badiashile (Chelsea), Valentin Gendrey (Lecce), Pierre Kalulu (AC Milan), Yasser Larouci (Troyes), Castello Lukeba (OL), Niels Nkounkou (Saint-Etienne), Warmed Omari (Rennes), Mohamed Simakan (RB Leipzig)

Milieux: Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Le Fée (Lorient), Johann Lepenant (OL), Han-Noah Massengo (Auxerre), Michael Olise (Crystal Palace), Andy Diouf (FC Bâle)

Attaquants: Matthis Abline (AJ Auxerre), Amine Adli (Bayer Leverkusen), Bradley Barcola (OL), Rayan Cherki (OL), Amine Gouiri (Rennes), Arnaud Kalimuendo (Rennes).